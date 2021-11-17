【2021聖誕節】汀蘭居全海景聖誕海鮮自助晚餐　12月10日前訂享8折早鳥優惠

▲ 烤原隻火雞：聖誕節主角當然少不了火雞，用上年幼的火雞烤製，肉質嫩滑，外酥內嫩，油脂分布均勻。(酒店提供)

聖誕將至，座落汀九橋旁的汀蘭居(Bay Bridge Lifestyle Retreat) 推出節日自助餐及節慶活動，食客可在餐廳欣賞180度無敵海景，一邊觀賞青馬大橋宏偉的景緻以，以及飽覽藍巴勒海峽醉人海景，同時品嘗各款美食，現在於12月10日或之前預訂，更可尊享8折早鳥優惠。

酒店餐廳Bay’s Kitchen & Bar供應的自助晚餐，提供超過50款美食佳餚，以陣容鼎盛的即開生蠔、龍蝦鉗、大蝦、藍青口等海鮮掀開序幕。大廚更準備多道美食包括法式芝士龍蝦、香煎鵝肝、伊比利亞黑毛豬火腿、三文魚三重奏、瑞士熱溶芝士、燒安格斯西冷、即炸軟殼蟹天婦羅。現場更特設惹味燒烤專區，供應烤新西蘭羊架、德國雜錦香腸及沙嗲雞串等。

▲ 燒安格斯西冷：以100%天然極品安格斯西冷炭燒，內層呈半熟的粉嫩狀態，外層則帶焦香感，油脂分部均勻，牛香四溢。(酒店提供)

當然，自助餐會供應聖誕必吃的烤原隻火雞，用上年幼的火雞，脂肪含量較低，但肉質比一般火雞更嫩滑，原隻烤焗時加入多種餡料、天然香料及香草，細心掌握火候及烹調時間，外酥內嫩，油脂分布均勻。

另外，酒店亦有供應琳瑯滿目的聖誕節甜品，如聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸及聖誕乾果餡餅等。甜點專櫃還有大受歡迎的朱古力噴泉，即製窩夫配雪糕，以及超過十款Movenpick雪糕，讓你與親朋好友盡情享用一頓味蕾盛宴。

聖誕老人會現身於12月24及25日自助晚餐時段，配合扭汽球活動，為各位賓客送上聖誕祝福。

於12月10日或之前，預訂12月24至26日期間之自助晚餐，並繳付全數，即可獲8折優惠，最平551元起即可享聖誕海景自助晚餐。

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汀蘭居聖誕節全海景海鮮自助餐

地址：荃灣汀九青山公路123號

訂座電話：2945 1138

聖誕節價錢：

12月23及26日 早鳥優惠：成人551元、小童479元

原價：成人688元、小童598元

12月24及25日 早鳥優惠：成人615元、小童479元

原價：成人768元、小童598元 (聖誕老人到訪及扭氣球表演)

備註：以上價錢需另收以原價計算之加一服務費

記者：招美寶