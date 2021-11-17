  • 26°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021聖誕節】汀蘭居全海景聖誕海鮮自助晚餐　12月10日前訂享8折早鳥優惠

休閒消費 12:44 2021/11/17

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

烤原隻火雞：聖誕節主角當然少不了火雞，用上年幼的火雞烤製，肉質嫩滑，外酥內嫩，油脂分布均勻。(酒店提供)

聖誕將至，座落汀九橋旁的汀蘭居(Bay Bridge Lifestyle Retreat) 推出節日自助餐及節慶活動，食客可在餐廳欣賞180度無敵海景，一邊觀賞青馬大橋宏偉的景緻以，以及飽覽藍巴勒海峽醉人海景，同時品嘗各款美食，現在於12月10日或之前預訂，更可尊享8折早鳥優惠。

酒店餐廳Bay’s Kitchen & Bar供應的自助晚餐，提供超過50款美食佳餚，以陣容鼎盛的即開生蠔、龍蝦鉗、大蝦、藍青口等海鮮掀開序幕。大廚更準備多道美食包括法式芝士龍蝦、香煎鵝肝、伊比利亞黑毛豬火腿、三文魚三重奏、瑞士熱溶芝士、燒安格斯西冷、即炸軟殼蟹天婦羅。現場更特設惹味燒烤專區，供應烤新西蘭羊架、德國雜錦香腸及沙嗲雞串等。

燒安格斯西冷：以100%天然極品安格斯西冷炭燒，內層呈半熟的粉嫩狀態，外層則帶焦香感，油脂分部均勻，牛香四溢。(酒店提供)

當然，自助餐會供應聖誕必吃的烤原隻火雞，用上年幼的火雞，脂肪含量較低，但肉質比一般火雞更嫩滑，原隻烤焗時加入多種餡料、天然香料及香草，細心掌握火候及烹調時間，外酥內嫩，油脂分布均勻。

另外，酒店亦有供應琳瑯滿目的聖誕節甜品，如聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸及聖誕乾果餡餅等。甜點專櫃還有大受歡迎的朱古力噴泉，即製窩夫配雪糕，以及超過十款Movenpick雪糕，讓你與親朋好友盡情享用一頓味蕾盛宴。

聖誕老人會現身於12月24及25日自助晚餐時段，配合扭汽球活動，為各位賓客送上聖誕祝福。

於12月10日或之前，預訂12月24至26日期間之自助晚餐，並繳付全數，即可獲8折優惠，最平551元起即可享聖誕海景自助晚餐。

    點擊圖片放大
    +6
    +5
  • ​​​​​​​

汀蘭居聖誕節全海景海鮮自助餐

地址：荃灣汀九青山公路123號

訂座電話：2945 1138

聖誕節價錢：

12月23及26日 早鳥優惠：成人551元、小童479元
                    原價：成人688元、小童598元
12月24及25日 早鳥優惠：成人615元、小童479元
                    原價：成人768元、小童598元 (聖誕老人到訪及扭氣球表演)
備註：以上價錢需另收以原價計算之加一服務費

記者：招美寶

相關文章

【2021聖誕節】帝京酒店打造童話愛麗絲自助晚餐　每位可獲贈PAUL & JOE防曬旅行裝
10:59 2021/11/16
【2021聖誕節】帝京酒店打造童話愛麗絲自助晚餐　每位可獲贈PAUL & JOE防曬旅行裝
【聖誕2021】香港麗思卡爾頓酒店與慈善機構合作+冬日慶節　與德玩偶品牌Steiff攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶
11:29 2021/11/12
【聖誕2021】香港麗思卡爾頓酒店與慈善機構合作+冬日慶節　與德玩偶品牌Steiff攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶
【聖誕節2021】圓方日式燒肉店推未來牛套餐　2位$978嘆日本蠔+西冷牛+薄腿肉
17:16 2021/11/10
【聖誕節2021】圓方日式燒肉店推未來牛套餐　2位$978嘆日本蠔+西冷牛+薄腿肉

你可能感興趣

【2021聖誕節】帝京酒店打造童話愛麗絲自助晚餐　每位可獲贈PAUL & JOE防曬旅行裝
10:59 2021/11/16
【2021聖誕節】帝京酒店打造童話愛麗絲自助晚餐　每位可獲贈PAUL & JOE防曬旅行裝
【聖誕2021】香港麗思卡爾頓酒店與慈善機構合作+冬日慶節　與德玩偶品牌Steiff攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶
11:29 2021/11/12
【聖誕2021】香港麗思卡爾頓酒店與慈善機構合作+冬日慶節　與德玩偶品牌Steiff攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶
【聖誕節2021】圓方日式燒肉店推未來牛套餐　2位$978嘆日本蠔+西冷牛+薄腿肉
17:16 2021/11/10
【聖誕節2021】圓方日式燒肉店推未來牛套餐　2位$978嘆日本蠔+西冷牛+薄腿肉
著數優惠 美食 聖誕節 晚餐 生蠔 新西蘭 海鮮 甜品 節慶 自助餐

最高瀏覽

【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【永久傷痛】目擊母與弟發生關係後被弟強姦　韓11名受害者揭遭親人性侵促請修例
13:49 2021/11/16
【永久傷痛】目擊母與弟發生關係後被弟強姦　韓11名受害者揭遭親人性侵促請修例
【豪門聯婚】吳婉芳大仔迎娶霍英東孫女　雙雙英國讀書碩士畢業門當戶對
13:32 2021/11/16
【豪門聯婚】吳婉芳大仔迎娶霍英東孫女　雙雙英國讀書碩士畢業門當戶對