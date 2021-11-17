【寧養治療】一生行善不煙不酒卻患癌難以釋懷　寧養社工一個問題助解病人心結

▲ 一生行善不煙不酒卻患上癌症難以釋懷，寧養社工一個問題助解心結。

任職裝修師傅大強哥是大腸癌患者。63歲的他總是很熱情，每次見面的時候，他都要跟我來個碰拳。

記得有一次，與大強哥回家途徑屋邨途中，大家都跟大強哥打招呼，因爲他總是義務的去幫助左鄰右里，去維修家居。在一次家訪中，大強哥質問老天爺為什麼他做了這麼多的好事，卻得了這個病。

大強哥說自己不菸不酒、飲食健康，也沒有癌病家族史，真的想不出一個答案來，他因此感到氣憤難消。

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我問大強哥你知道世界上最誠實的東西是什麼嗎？

大強哥遲疑一下，握緊了拳頭，若有所思似的。於是我便回答，世界上最誠實的東西，就是我們的身體，身體不會欺騙我們。相反，它一直如實地反映著我們的情緒和想法，如果身體是我們最誠實的朋友，那麼他想告訴我們，過去這幾年來，有哪些情緒、不開心、感壓力的事情是不斷重複的嗎？

電風扇依舊在轉動，大強哥回顧著過去的三件事。

三年前大強哥有一位好朋友拜託大強哥幫他裝修房子，完成後這位朋友竟然說房子跟設計圖不一樣，而拒絕付大強哥一分一毫；兩年前大強哥幫樓下的婆婆免費維修鐵閘，這位婆婆卻到區議員那裡，投訴大強哥弄壞她的鐵閘，還要求賠錢；一年前大強哥準備宣布要退休，本來已計劃好把公司交給他的徒弟，卻沒想到徒弟竟然在他宣布退休前的一個星期，把鋪頭裡所有的裝修工具全都帶走了。

大強哥道出這三年的經歷時，表面上是出奇地平靜，而我看到的畫面卻比較像是一個藍色的金屬煲子裡，蓋著一個赤紅的火焰。於是我看著大強哥的眼睛深處問：這些年來，你都壓抑得很辛苦嗎？

然後大強哥就像小孩般嚎哭了起來。

他哭訴著，為什麼大家都這麼對他，他一次又一次的忍讓卻換來無盡的傷害。

我問大強哥：如果可以再活一次，你希望可以做一個怎樣的自己？

大強哥說，他希望能做一個敢怒敢言的人。遇到不合理的事情時要站出來捍衛自己。然後，我拍拍胸口，舉起拳頭，示意要跟大強哥他碰拳，碰過拳後，我們擁抱了一下。

【寧養社工札記】

1.我們相信身心互動理論

2.身體是最誠實的朋友

3.告訴我們疾病背後的心智模式

4.與病人一起發現它

5.但不要抗拒它

6.在靈性角度，越是抗拒，反作用力越大

7.無條件的接納自己，就是療癒的開始

8.不再委屈自己，捍衛自己並不是「自私」

9.而是一個「健全的自我」

文章獲「Hong Kong Hospice Social Worker Society」授權轉載。