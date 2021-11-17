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【2021聖誕節】逸東酒店歡樂嘉年華聖誕自助餐　特設遊戲專區玩懷舊擲彩虹拋環

休閒消費 12:51 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

逸東酒店普慶餐廳（The Astor）將於12月1至30日推出「普慶遊樂園」自助餐，以歡樂感十足的嘉年華為主題。（普慶餐廳）

為迎接聖誕節及除夕，普慶餐廳（The Astor）將於12月期間推出「普慶遊樂園」自助餐，以歡樂感十足的嘉年華為主題。富有巿集風味的餐廳將搖身一變色彩繽紛的冬日嘉年華，並提供多款應節美食。

佳節聚餐自然包括傳統的烤火雞、蜜汁焗火腿、威靈頓牛柳及 原隻烤乳豬等。另一必不能錯過的必屬歐洲大受歡迎的Raclette芝士專區，熱焫軟香的瑞士芝士配搭多款精選配料，包括薯仔、醃洋葱、火腿及紅蘿蔔等，為冬日增添點點暖意。

當然更不少得多款加碼海鮮冷盤，如紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、及翡翠螺等，均源源不絕供應。另外亦備有各式燒焗海鮮，包括烤龍蝦配麵豉醬、白蘭地牛油烤帶子、薑鹽燒大虎蝦 等熱葷，讓大家享受鮮味無窮的聖誕盛宴。

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聖誕大餐又怎能沒有甜品！餐廳大廚為食客精心準備了數款充滿節日氣氛的甜點，如備受喜愛的聖誕乾果蛋糕、意大利Panettone、栗子撻及德國Stollen聖誕麵包等。餐廳更有超吸晴的彩虹冬甩牆，充滿兒時回憶的彩虹牆上掛滿五顏六色的香甜冬甩，打卡一流！現場增添棉花糖機，為聖誕歡樂氣氛增加不少趣味。

除豐盛的聖誕美食外，餐廳更於特定時段設置遊戲專區提供多款嘉年華必玩的小遊戲，例如擲彩虹或拋環遊戲等，每位客人均可獲遊戲券一張，於品嚐自助餐期間到小型遊戲攤檔一試運氣，有機會贏取多個豐富獎品，如餐飲禮券、酒店住宿及其他小禮物等。

「普慶遊樂園」自助餐
午市（12nn - 2:30pm）
星期一至五：成人（$328起）、小童及長者（$218起）
星期六、日及公眾假期：成人（$398起）、小童及長者（$298起）

晚市（6:30pm - 9:30pm）
星期一至四：成人（608起）、小童及長者（$418起）
星期五至日及公眾假期：成人（$658起）、小童及長者（$478起）

*以上價錢須另收加一服務費、收費會於假期前後略有調整。

記者：王嵐

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