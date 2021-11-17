【大型賽事】單車節下年1月16日舉辦 大會籲參賽者不要展示政治標語

▲ 香港旅遊發展局今日（17日）宣布，將復辦已暫停兩屆的香港單車節。（馮漢柱攝）

相隔三年，旅發局宣布香港單車節將於下年1月16日復辦，並首次於港珠澳大橋香港段舉行，參與人數上限3,000人，參加者必須已接種新冠疫苗及賽前接受核酸檢測。另外，大會亦為車手及公眾設有免費虛擬體驗在橋上踏單車。

今次比賽採取全新路線，參賽者須在港珠澳大橋香港口岸出發，經過觀景山隧道，位於機場水道及西部水域的高架道路，至粵港邊界前拆返。

比賽設有3個組別 ，分別是26公里A組、26公里B組及48公里，前兩個組別參與人數上限為2000人，餘下1000名參賽名額則分配給48公里組別。比賽當日，48公里組別率先於清晨5時出發，其次26公里A組別在早上7時35分出發，最後26公里B組別則於9時10分出發。

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參加資格：

· 16至70歲

· 須於2015年至2018年舉行的「香港單車節」中，成功完成30公里、35公里或50公里組別

· 參加者必須在活動前14日，即2022年1月2日或之前完成接種新冠疫苗，以及在活動前48小時內接受核酸檢測。

· 年滿18歲人士在港接種2劑復必泰或科興疫苗

· 16至17歲人士在港最少接種1劑復必泰疫苗

活動由本周六（20日）起接受登記，曾報名參加「2019香港單車節」的合資格人士可優先登記，成功者報名費可獲八折優惠。

被問到參賽者穿著政治訴求等敏感服飾的安排時，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，基於現時的常態，呼籲參選者不要在單車及衣服上展示政治元素的標語，大會會首先勸喻不守規矩的參賽者，逐將不合作的人士交由執法部門處理。至訴甚麼才算不恰當的標語，洪忠興沒有明確交代，只稱「相信你明的」。

旅發局總幹事程鼎一表示，活動首次移至港珠澳大橋香港段舉行，今次亦是港珠澳大橋啟用以來首次有大型體育活動舉行。另外，活動首次推出虛擬體驗為公眾能體驗馳騁大橋的感覺。

另外，維港泳於12月12日復辦，一文看清報名詳情及防疫要求。詳情即看【下一頁】

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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記者：陳麗娜