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【香港單車節】單車節明年1月16日復辦　限3000人參與周六起接受登記

社會 12:08 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（馮漢柱攝）

香港單車節明年1月16日復辦，移師港珠澳大橋香港段舉行，限3000人參與，本周六起接受登記，有參加者及工作人員要在活動前兩星期完成接種新冠疫苗。

香港旅遊發展局今日（17日）宣布，將復辦已暫停兩屆的香港單車節。路線與已往不同，會移師港珠澳大橋香港段舉行，由香港口岸出發，經過觀景山隧道、位於機場水道及西部水域的高架道路，至粵港邊界前折返。旅發局指考慮到防疫因素及港珠澳大橋香港段一帶的交通安排等，只限3000人參與，所有參加者及工作人員要在活動前兩星期完成接種新冠疫苗，並需在活動前48小時內接受核酸檢測，當日要接受體溫檢查，使用「安心出行」進入會場。

另外，維港泳於12月12日復辦，一文看清報名詳情及防疫要求。詳情即看【下一頁】

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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