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【恐怖販血】賣血集團騙年輕人到緬甸打工　5人被圈養活活抽乾血慘死

健康 12:15 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中國賣血集團騙年輕同胞到緬甸打工，圈養他們來抽血，5人被活活抽乾血而死。

緬甸近日發生恐怖販血事件。24名中國安徽人偷渡到泰國後，經營販賣人血生意，騙年輕同胞到緬甸打工，強行把他們圈養起來抽血，至少5人被活活抽乾血而死。

據中國報報道，緬甸果敢警方近日發布消息指，破獲這宗大規模販賣人血案件。24名安徽人以緬甸果敢的清水河為據點，以打工名義騙中國年輕人到緬甸，然後圈養他們來抽血，提取血漿血清私下販賣，手法相當殘忍。過程中，更至少有5名中國年輕人被活活抽乾鮮血而死亡。目前所有犯人均被緬甸及泰國警方逮捕。

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另外，販賣器官事件在內地亦屢見不鮮。為進一步規範人體器官捐獻與移植管理，近日河南省6個部門聯合印發通知，公佈全省捐獻器官獲取收費項目及收費標準。當中以成人肝臟「指導價」最貴，達人民幣26萬元；其次為成人雙腎，達人民幣23萬元。詳情請按【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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