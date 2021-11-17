  • 26°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【集體跳樓】疑玩藍鯨遊戲「最後任務」　3小六女生校園集體跳樓重傷

親子 12:31 2021/11/17

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地3名小六女生疑玩「藍鯨遊戲」相約自殺。

內地近日發生小學生集體跳樓事件，3名年僅11歲的小六女生，疑玩引誘未成年人自殘的「藍鯨遊戲」，相約在校園4樓跳下。三名女生隨即被送院救治，校方發通告指其中一人傷勢嚴重，轉往上海醫院接受治療。

最新影片：過多蛋白質或加速鈣質流失　營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

3小學生墮樓重傷

綜合內媒報導，事發於本月15日，江蘇啟東實驗小學3名小六女生，從校園4樓墮下重傷。從網上流傳的影片可見，3名女生趴在地上一動不動，老師上前查看學生的狀況。有學生目擊事件，指女生跳下後「嘴巴裏都是血，身體還在抽動」。

三名女生隨即被送往醫院救治，校方指其中一名學生傷勢較嚴重，被送往上海醫院救治，其餘兩名學生則情況穩定。當地警方指正在調查案件，查明墮樓原因後會對外公布，暫不便透露具體情況。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

疑玩「藍鯨遊戲」自殺

網上流傳3人疑玩「藍鯨遊戲」而自殺。藍鯨遊戲源自俄羅斯，專引誘未成年人走向自殘之路。據悉遊戲通過網絡上血腥影片吸引青少年觀看及參與，當玩家決定加入遊戲後，便要在50天內跟隨「導師」的指令做各項任務，包括在凌晨4時20分起床看恐怖片、在手腳刺上鯨魚圖案、割傷自己等。

「導師」在過程中不斷宣揚極端思想，稱「人生最美好的東西都是從S開頭：Saturday（星期六）、Sex（性）、Suicide（自殺）」，又指「我們離開後會到一個更開闊的地方，在這個世界沒甚麼好留戀」。遊戲的「最終任務」，就是要求玩家自殺，方式包括跳樓、上吊等。

事件在網上傳開之後，引來網民討論，「太令人震驚了！希望早日調查清楚，給家長一個交代」、「不管怎樣，都是孩子的心理健康出了問題」、「天啊！這是相約跳樓？」、「太可怕了！」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【開學壓力】台灣13歲資優生開學兩周墮樓亡　出門前含淚與母道別：不想返學
12:42 2021/09/14
【開學壓力】台灣13歲資優生開學兩周墮樓亡　出門前含淚與母道別：不想返學
【輕生悲劇】疑不甘被老師質疑偷錢　小六女生留遺書墮樓輕生：抱歉路髒了
11:59 2021/04/26
【輕生悲劇】疑不甘被老師質疑偷錢　小六女生留遺書墮樓輕生：抱歉路髒了
【墮樓意外】女兒失足從2樓墮下壓凹車頂　哭訴爸爸沒慰問只關心車子：心都碎了
12:12 2021/03/01
【墮樓意外】女兒失足從2樓墮下壓凹車頂　哭訴爸爸沒慰問只關心車子：心都碎了

你可能感興趣

【開學壓力】台灣13歲資優生開學兩周墮樓亡　出門前含淚與母道別：不想返學
12:42 2021/09/14
【開學壓力】台灣13歲資優生開學兩周墮樓亡　出門前含淚與母道別：不想返學
【輕生悲劇】疑不甘被老師質疑偷錢　小六女生留遺書墮樓輕生：抱歉路髒了
11:59 2021/04/26
【輕生悲劇】疑不甘被老師質疑偷錢　小六女生留遺書墮樓輕生：抱歉路髒了
【墮樓意外】女兒失足從2樓墮下壓凹車頂　哭訴爸爸沒慰問只關心車子：心都碎了
12:12 2021/03/01
【墮樓意外】女兒失足從2樓墮下壓凹車頂　哭訴爸爸沒慰問只關心車子：心都碎了
家庭關係 小學 遊戲 恐怖片 老師 自殺

最高瀏覽

【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【永久傷痛】目擊母與弟發生關係後被弟強姦　韓11名受害者揭遭親人性侵促請修例
13:49 2021/11/16
【永久傷痛】目擊母與弟發生關係後被弟強姦　韓11名受害者揭遭親人性侵促請修例
【豪門聯婚】吳婉芳大仔迎娶霍英東孫女　雙雙英國讀書碩士畢業門當戶對
13:32 2021/11/16
【豪門聯婚】吳婉芳大仔迎娶霍英東孫女　雙雙英國讀書碩士畢業門當戶對