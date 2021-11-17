【集體跳樓】疑玩藍鯨遊戲「最後任務」　3小六女生校園集體跳樓重傷

▲ 內地3名小六女生疑玩「藍鯨遊戲」相約自殺。

內地近日發生小學生集體跳樓事件，3名年僅11歲的小六女生，疑玩引誘未成年人自殘的「藍鯨遊戲」，相約在校園4樓跳下。三名女生隨即被送院救治，校方發通告指其中一人傷勢嚴重，轉往上海醫院接受治療。

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3小學生墮樓重傷

綜合內媒報導，事發於本月15日，江蘇啟東實驗小學3名小六女生，從校園4樓墮下重傷。從網上流傳的影片可見，3名女生趴在地上一動不動，老師上前查看學生的狀況。有學生目擊事件，指女生跳下後「嘴巴裏都是血，身體還在抽動」。

三名女生隨即被送往醫院救治，校方指其中一名學生傷勢較嚴重，被送往上海醫院救治，其餘兩名學生則情況穩定。當地警方指正在調查案件，查明墮樓原因後會對外公布，暫不便透露具體情況。

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疑玩「藍鯨遊戲」自殺

網上流傳3人疑玩「藍鯨遊戲」而自殺。藍鯨遊戲源自俄羅斯，專引誘未成年人走向自殘之路。據悉遊戲通過網絡上血腥影片吸引青少年觀看及參與，當玩家決定加入遊戲後，便要在50天內跟隨「導師」的指令做各項任務，包括在凌晨4時20分起床看恐怖片、在手腳刺上鯨魚圖案、割傷自己等。

「導師」在過程中不斷宣揚極端思想，稱「人生最美好的東西都是從S開頭：Saturday（星期六）、Sex（性）、Suicide（自殺）」，又指「我們離開後會到一個更開闊的地方，在這個世界沒甚麼好留戀」。遊戲的「最終任務」，就是要求玩家自殺，方式包括跳樓、上吊等。

事件在網上傳開之後，引來網民討論，「太令人震驚了！希望早日調查清楚，給家長一個交代」、「不管怎樣，都是孩子的心理健康出了問題」、「天啊！這是相約跳樓？」、「太可怕了！」。

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責任編輯：王明芳