【郊遊遠足】港女行山遭黑蜂螫傷打1823投訴　網民批濫用熱線：投訴大自然 ？

▲ 港女行山遭黑蜂螫傷打1823投訴，網民批濫用熱線。

秋高氣爽，是郊遊行山的好時機。近日一名港女在網上發文，指遠足時遇到十多隻黑蜂，自己和多名行山友被螫傷，事後她致電政府熱線1823投訴，引來網民熱議。

該名女網民上周六（13日）於Facebook群組「香港行山新手交流區」發文，指當日到大嶼山老人山行山途中，突然遇上十多隻「比黃蜂更大隻」的黑蜂，她走避不及被黑蜂螫傷，傷口紅腫疼痛，需要求醫治理。她又得知有至少7名行山人是被螫傷，遂致電1823投訴，並呼籲網民廣傳事件。

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貼文一出，引起不少網民討論，大部分人都對樓主的做法有保留，甚至批評對方濫用投訴熱線，「你可以提醒行山人士注意，去到投訴就誇張咗啲」、「郊外係佢哋屋企，黑蜂都未投訴你做咩侵入佢哋嘅地頭」。

樓主其後留言回應，表示向政府投訴並無不妥，「打1823，由佢哋諗邊個部門負責去處理」、「針傷行山人士就可以投訴，等於馬騮和野豬問題，如果無人投訴，就無人理」。

不過，網民似乎不太認同其看法，「1823咁用的嗎？」、「係咪要搞出個全港滅蜂行動，見一隻殺一隻先安樂」、「大自然就係有各式各樣危險嘅生物，接受唔到就留返喺市區，包保你安全」。

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嚴重或致過敏性休克

過去曾發生多宗市民被蜂螫傷個案，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫口腫等情況，更會危及性命。

如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

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責任編輯：羅嘉欣