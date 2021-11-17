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【東張女神】林希靈由做兒童節目到主持《東張》　屢次表現勇猛獲讚富正義感【多圖】

娛樂 13:04 2021/11/17

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由做兒童節目到主持《東張》，林希靈屢次表現勇猛獲讚富正義感。

《東張西望》每位主持出名採訪時十分拼命，比如利穎怡、阮嘉敏、李旻芳等雖然女流之輩但常不怕威嚇，勇敢地採訪，更為受害者討公道。近日《東張西望》主持之一的林希靈，獲網民大讚林希靈富正義感，更指她堪稱「大台清泉」。

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聾啞有家歸不得

事因近日《東張西望》連續報道聾啞人士美華單位被女保安娟姐侵佔事件，林希靈於昨晚（11月16日）播出的《東張西望》內「爆Seed」質問娟姐：「咁佢瞓邊呀？咁樣好無人性喎！佢咁多年係度住，而家已經50幾歲喇喎。你又話你好好人好錫佢嘅？而家即係點呀？」

娟姐則激起情緒，步步進逼越講越大聲：「你係咪要惹嬲我呀？」林希靈卻未有因此退縮繼續追問，最後娟姐敗走回到屋內，林希靈細心安撫美華。

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訪問「露械」伯伯

事實加入《東張西望》約兩年的林希靈，雖然生得「細細粒」，表演卻一直十分勇猛，而且她與團隊亦非譁眾取寵，往往在採訪個案中發掘出更深入的問題。

比如《東張西望》在2020年2月報道白田邨出現一名在街上「露械」的阿伯，為接近成功接近這位阿伯，攝影師只是在遠處拍攝，林希靈獨自上前訪問對方，表現十分勇敢。

而且在採訪中，她發現該伯伯是膝下無兒、喪偶的獨居長者，並疑患有認知障礙，揭出社會的悲歌。

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當義工清垃圾

另外，在今年約10月，《東張西望》報道馬鞍山欣安邨欣喜樓某單位傳出惡臭兼有大量曱甴通處走，街坊向有關部門投訴3年，仍然未能解決問題。

面對大批曱甴，林希靈仍然勇敢去採訪，並發現原來曱甴來自一個單位，單位內住了一位獨居傷殘男士，因為行動不便所以家中堆滿雜物，而且食剩的食物都放在餐桌上，因此引來曱甴。

於是《東張西望》團隊找來由醫護、滅蟲專家、家庭主婦等組成的義工隊幫手執屋，主持林希靈亦有加入義工行列，幫忙抹地抹窗，合力清理雜物解決單位的衛生問題，讓屋主可以重回正軌生活。

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無心插柳入行

現年32歲的林希靈畢業於多倫多大學，她在2012年參加無綫網絡電視人才招募而入行。林希靈曾受訪稱是無心插柳：「招募冇話做咩，碰巧在加拿大返香港搵工，見到電視廣告幾吸引，誤打誤撞就入咗嚟！」

她在2015年起，與黃愷怡、黃碧蓮和余德丞一同主持TVB兒童節目《放學ICU》的《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》。

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與男友齊創業

到2019年，林希靈由兒童節目組調往《東張西望》當外景主持。

她本身亦十分好動，平時喜歡跑步、打籃球等，其男友為同樣熱愛運動的ViuTV主持陳安立，二人感情穩定，更在去年合資六位數推出自家美食品牌「口張開」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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