【換命真相】蔣家旻甦醒後自揭穿越時空　黑化張頴康演技獲好評被力推上當男一

▲ 由奸變忠的張頴康獲網民顱演技好。

TVB台慶劇《換命真相》已踏入結局周，隨著劇情推進，真相愈揭愈多，出人意表的情節亦接連發生。昨晚（11月16日）《換命真相》劇情講述家純（蔣家旻飾）吃了有毒蘑菇昏迷後，在醫院醒過來後記起時光（譚俊彥飾）是哥哥，並忘掉了與朴寶劍（朱敏瀚飾）的回憶。

▲ 連家純都穿越時光，網民大感意料之外。

家純穿越時空

最令人嘖嘖稱奇的是家純自爆是由原時空穿越過來，並揭發Nic（張頴康飾）才是害死時光及Hailey（鄧佩儀飾）的真正兇手。

得知自己報錯仇的時光大感傷痛，反思Nic成魔原因，更想企圖改寫歷史，結果成功將Nic奸變回忠，二人兄弟情重燃。與此同時，殺手史東（彭懷安飾）甦醒。

▲ 網民大讚蔣家旻微表情處理出色，相當入戲。

阿Nic黑化成魔

對於家純加入「穿越」行列，網民大感迷茫又過癮，紛紛留言：「愈嚟愈複雜」、「依家講未來，好正喎！」、「今集好精彩，做咗好多嘢」、「其實係咪全劇都係來自不同時空？」、「好緊張仲有邊個會穿越返嚟，對現在時空又有乜嘢影響。」有網民更「伽利略」上身：「我覺得只有時光同家純穿越，因為當晚閃電。」

至於張頴康所演的阿Nic黑化，不少網民留言早有先兆，並盛讚張頴康演技出眾：「都估到佢係衰仔嚟，冇理由做閒角」、「張頴康好戲呀，有層次！」「張頴康其實係幾好，TVB畀佢做男一啦！」

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由於Nic最終因時光的「調整」由奸變回忠，網民再度陷入「Big Boss」是誰迷思，當中最高嫌疑人暫為康永仁（林韋辰飾）及史東。而家旻的演技亦同樣獲好評：「蔣家旻醒番呢段戲做得唔錯，好似好簡單，但佢啲微表情，眼神都好入戲。」

