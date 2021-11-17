【虐打女嬰】受託照顧女嬰虐打致70處傷痕　男女認虐兒判囚5年4個月

▲ 受託照顧女嬰虐打致70處傷痕，男女認虐兒判囚5年4個月。

育有3名女兒的同居男女，受託照顧友人22個月大女嬰，其間因女嬰頑皮或「瀨尿」等理由多次掌摑其臉部，又曾以藤條打身體多處，並以狗鏈綁女嬰獨留在家，女嬰最終昏迷送院搶救不治，死因為頭部受傷，女嬰身體被發現新舊傷勢達70處。涉案男女早前於承認虐兒罪，今（17日）於高等法院被判囚5年4個月。

兩名被告為家庭主婦柯靜雯（36歲）及地盤工蕭國偉（32歲），兩人承認1項對看管兒童或少年人虐待或忽略罪，控罪指兩人於2019年1月至6月20日期間，在洪水橋田廈路新生村1單位內，作為有管養、看管或照顧責任的人，對年約1歲的女嬰，故意虐待或忽略她，其方式相當可能導致她受到不必要的健康損害。

案情指22個月大嬰受託由兩被告照顧，案發期間兩人承認曾以掌摑金嬰臉部、以藤條打身體，並以狗鏈綁女嬰獨留在家。及至2019年6月19日晚上，被告一家與女嬰到粥店用膳後，當晚女嬰在家昏迷不醒，翌日凌晨3時送抵醫院時已沒有心跳，經搶救後至凌晨4時不治，死因為頭部受傷。

女嬰被發現頭、頸、上下肢共有34處新近傷勢，舊有傷疤則有36處。法醫指女嬰頭部疑曾受創傷，與被碰撞或被硬物撞擊吻合。兩被告警誡下承認曾虐打女嬰，女被告指女嬰曾從嬰兒車跌下。

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記者：林育慧