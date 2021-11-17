【梅艷芳】近藤真彥曾讓梅姐陷苦戀　56歲負心漢背妻偷食終毀事業

▲ 《梅艷芳》中有提及梅姐曾跟日本男星展異地戀。

電影《梅艷芳》叫好叫座，當中關於一代天后的感情經歷最叫人唏噓，梅姐一生歷多段戀情，男友包括大學生、日本知名歌手近藤真彥、武打明星趙文卓，以及武師林國斌，其中80年代當紅歌手近藤真彥的異地苦戀，有指最令梅艷芳刻骨難忘。

1984年，梅艷芳跟日本歌手近藤真彥相戀，據知梅姐在一場酒會邂逅來香港開演唱會的近藤真彥，梅姐為近藤真彥歌迷，直到翌年再度相遇，對方認得出她，二人更一吻定情、展開這段異地戀。

▲ 電影中由中島步飾演的日本男星，被指藍本是近藤真彥。

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近藤劈腿傷盡芳心

熱戀時期梅艷芳為了和男友相聚，有指梅姐一年飛日本七至八次，又陪近藤真彥到北海道開演唱會，當年近籐於車上倚住阿梅休息，並向工作人員承認戀情。

可是近藤真彥原有女友中森明菜，當時他跟梅艷芳說二人已分手，但其實仍繼續跟中森明菜交往，令梅艷芳在不知情下慘成小三。後來當梅姐知道真相，便毅然分手，她曾說過：「虧我當年對佢咁好。」

但梅艷芳對這段情仍存情義，梅姐名曲《夕陽之歌》也是改編近藤真彥作品，而在後期梅姐知悉自己患癌後，曾飛到日本見近藤真彥一面，才返回香港接受化療。

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當年近藤真彥跟梅艷芳分手後，以為他會一心一意跟中森明菜交往，但在89年，近藤被拍到跟另一當紅女歌手松田聖子過往甚密，繼續一腳踏兩船。後來中森明菜曾割腕自殺，雖然被救回，但未有剖白原因，而坊間都認是受情傷所致。

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負心的近藤後來還要求中森明菜一起開記者會，並暗示傳媒場會公布「金屏風」（「金屏風」在日本象徵結婚發布會）。但近藤卻在記招上要中森明菜承認割腕自殺的事與他無關。

近藤真彥在1994年宣布跟圈外女子和田敦子結婚，婚後更入住中森明菜買給近藤真彥的豪宅。

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▲ 戲中用到的《夕陽之歌》原唱者正是近藤真彥。

年過半百背妻出軌

去年56歲的近藤真彥被揭跟年少25歲的女性展婚外情長達五年，近藤無奈承認外遇，並透過事務所發表聲明，宣布無限期停工。

今年4月30日，他再次宣布退出工作了40年以上的尊尼事務所，被傳媒封「世紀渣男」的近藤事業一鋪清。

▲ 年過半百的近藤真彥，因背妻偷食而毀事業。

電影《梅艷芳》有出現梅艷芳跟日本男星後藤夕輝（中島步飾演）的戀情，雖劇情沒有指名道姓，但影迷都認同是取自近藤真彥跟梅姐的關係。

但有粉絲卻不滿電影把戲中日本男友描寫很深情，似有洗白負心男之名，也指因為影片要用到《夕陽之歌》的版權，故不方便把原唱者近藤真彥抹黑，但這都屬影迷的揣測，沒有得到證實。