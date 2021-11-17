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【飯戲攻心】黃子華領軍為賀歲片拍《飯氣歌》　鄧麗欣林明禎為子華神伴舞

娛樂 12:46 2021/11/17

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虎年賀歲電影《飯戲攻心》

由陳詠燊執導的虎年賀歲電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之、陳湛文主演，打正旗號「笑聲賀新歲 2022最引人飯聚」，當然充滿歡樂氣氛，笑料爆燈。

眾演員唱跳放笑彈

一眾主要演員為新戲《飯氣歌》預告又唱又跳，拿起碗筷敲打拍子，重新編寫為院線而拍攝的《戲院禮儀片》，再換上由小克主理的搞笑歌詞，配合眾人所做出古怪得意表情，十分搞笑！

MV充滿賀年氣氛，眾演員伴隨着音樂在場排舞，跳舞雖然並非子華專長，但張繼聰與王菀之合拍地為子華示範舞步，而在綵排期間子華亦找到自己崗位！子華得悉導演需要找一個彈結他的演員，隨即手執小結他埋位，並說：「我彈Banjo，你們跳舞吧﹗」而張繼聰、鄧麗欣、王菀之及陳湛文就在MV中盡情表現出舞蹈細胞，穿上小圍裙的王苑之，鬼馬跳着可愛跳步。

黃子華在MV中也有開腔演唱，飾演大哥的子華，帶領着戲中二哥張繼聰、三弟陳湛文，加上親密女友Stephy及林明禎和伙頭將軍王菀之，一起吃團年飯、唱歌跳舞。

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林明禎表現專業

林明禎早前因要返回台灣工作，故率先拍攝個人部份。明禎於MV中跳舞、展現可愛性感，而明禎也表現專業，她在拍攝完成後仍然堅持詢問導演是否需要多拍一些，務求將MV拍得完美！

明禎問導演：「導演係唔係唔需要我喇？」，奈何導演請明禎「食檸檬」，表示已足夠，讓明禎收工回家休息。

最新影片推介：曾志偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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