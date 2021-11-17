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【商場優惠】新城市廣場年度感謝祭開鑼　人氣產品買一送一或低至3折+高達$2,600回贈

休閒消費 12:19 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新城市廣場舉行Just Buy Weeks年度折慶，多款產品有買一送一及低至3折優惠。（商場提供）

沙田新城市廣場的年度感謝祭JUST BUY WEEKS的Last Call會由即日起至11月30日舉行，主打3重優惠，大家要好好把握購物機會。

(1) 人氣產品買一送一或低至3折︰

大量產品包括美粧、鐘錶、時尚服飾、嬰兒用品、食品及戶外活動用品等，有買一送一或低至3折優惠。即日起透過The Point by SHKP手機應用程式以100積分率先換領JUST BUY WEEKS購物優惠預留證，再於11月24日至12月7日期間憑預留證購入心儀貨品，盡享折扣優惠，更可獲得5倍積分。

精選產品包括購買Clé de Peau Beauté煥活細胞精華50ml，可獲一套6件鉑鑽源亮細胞套裝，原價$2,770，25折後優惠價$690。

感謝祭期間商場更有購物回贈推廣，消費可盡享高達$2,600商場消費禮券。（商場提供）

(2) 消費王3倍通行證+積分3倍賞

只要於即日起以The Point會員500積分換取「消費王3倍通行證」（名額1,000個），於11月24日至12月7日期間首次單一消費滿$30,000並成功登記積分，即可獲3倍積分，連同基本積分，最高可獲得12萬積分。

而同一消費期內消費額最高的消費王（最少須消費滿6萬元），可獲得$10,000電子消費券，而排名第二至十位的顧客，亦可得到$1,100電子消費券。

(3) 高達$2,600購物消費券回贈

感謝祭期間商場亦推出消費回贈獎賞，顧客最高可獲取$2,600購物消費券回贈。凡消費滿$3,000可獲$600、滿$8,000可獲$800、滿$20,000更可獲$1,200禮券，當中包括一田百貨、萬寧現金券及Movie Town電影戲票。

記者︰黃依情

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