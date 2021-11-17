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【雙十一】內地包裹疑帶新冠病毒或運抵本港　呼吸科醫生：可等2至3日先拆包裹

社會 15:19 2021/11/17

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本港呼吸系統專科醫生梁子超建議拆包裹3招防疫，如果包裹屬衣服類，拆包裹時有需要戴口罩。

早前為「雙十一」購物節，爆出內蒙古二連浩特、錫林浩特，河北晉州等地多宗快遞包裹檢出新冠病毒個案。日前更有報導指出有買家表示，因接觸涉疫包裹，導致健康碼變黃，需接受核酸檢測，並居家隔離一星期。據了解，本港亦有內地抵往本港的包裹檢出新冠病毒，TOPick正向衞生署查詢詳情。本港呼吸系統專科醫生梁子超提醒拆包裹3招防疫措施，如果包裹屬衣服類，拆包裹時有需要戴口罩。

《經濟日報》早前引述內地報導指出，近日，湖南長沙有買家因拆了涉疫快遞，健康碼變成黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需居家隔離（即看：【下一頁】）。據了解，本港亦有內地抵港本港的包裹被檢出新冠病毒，衞生署正了解情況。

另外，報導亦提到，山東濟南有市民截至本月10日已隔離了6天，因為收到來自河北晉州的一件快遞包裹，該名內地市民在4日下午收到以「浩匯商貿」開頭的短信提示，稱該公司內部員工有人確診新冠肺炎，雖然車間環境、原料、庫存品及外包裝等均為陰性，仍建議客戶對產品做好消毒處理，並與社區防疫部門聯繫。她事後接受核酸檢測，並立刻居家隔離7天。該名市民一家三口在4日當晚做完核酸檢測後，24小時候再做第二次，結果均為陰性。

本月11日為「雙十一」購物節。（新華社圖片）

本港呼吸系統專科醫生梁子超接受TOPick訪問時稱，包裹從北方寄到南方，基本上病毒無法長時間存活。以溫度來看，溫度愈低，病毒活性越高，所以北方較容易遭病毒入侵。

他指，香港現時溫度不太寒冷，加上包裹再經兩至三天時間到達，病毒理論上不會存活很久，感染風險亦較低。他補充指只要物流公司工作人員及收包裹者注意個人衛生、手部清潔等，是可以避免感染病毒。

梁子超建議若真的不放心，消費者可待兩至三天才將包裹打開，提醒對冷凍包裹要小心處理，如果其冷凍包裹要再放入雪櫃，可用保鮮紙再包，接觸完須洗手、避免接觸眼、鼻及口等。亦稱打開包裹很少會產生霧化，但如打開衣服等有動作而產生霧化，就有需要戴口罩，解釋戴口罩主要避免手部接觸眼、鼻及口等。

最新影片：【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐、郭詩詩

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