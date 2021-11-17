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【雙十一】內地爆出多宗快遞包裹檢出新冠病毒　疑有內地運往本港包裹亦帶病毒　　

社會 15:19 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

本月11日為「雙十一」購物節。（新華社圖片）

早前為「雙十一」購物節，爆出內蒙古二連浩特、錫林浩特，河北晉州等地多宗快遞包裹檢出新冠病毒個案。日前更有報導指出有買家表示，因接觸涉疫包裹，導致健康碼變黃，需接受核酸檢測，並居家隔離一星期。據了解，本港亦有內地抵往本港的包裹檢出新冠病毒，TOPick正向衞生署查詢詳情。

《經濟日報》早前引述內地報導指出，近日，湖南長沙有買家因拆了涉疫快遞，健康碼變成黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需居家隔離（即看：【下一頁】）。據了解，本港亦有內地抵港本港的包裹被檢出新冠病毒，衞生署正了解情況。

另外，報導亦提到，山東濟南有市民截至本月10日已隔離了6天，因為收到來自河北晉州的一件快遞包裹，該名內地市民在4日下午收到以「浩匯商貿」開頭的短信提示，稱該公司內部員工有人確診新冠肺炎，雖然車間環境、原料、庫存品及外包裝等均為陰性，仍建議客戶對產品做好消毒處理，並與社區防疫部門聯繫。她事後接受核酸檢測，並立刻居家隔離7天。該名市民一家三口在4日當晚做完核酸檢測後，24小時候再做第二次，結果均為陰性。

最新影片：【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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