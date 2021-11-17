【侵吞公屋】喪父後遭女保安霸公屋無家可歸　聾啞女曾出資10萬買樓可爭業權

▲ 《東張西望》主持林希靈成功入屋訪問女保安阿娟，又揭開美華原來曾夾10萬元購入單位。

無綫節目《東張西望》近日報道聾啞人士美華被女保安阿娟霸佔公屋一事，成為網絡熱話，昨晚（16日）播出續集，主持林希靈成功入屋訪問阿娟，她聲稱自己出錢購入單位，但翻查土地註冊署資料，發現該單位屬遺產承辦，反而美華原來曾夾10萬元購入單位。

《東張西望》報道，聾啞人士美華與父母、哥哥一家四口同住李鄭屋邨單位已30多年，其後他們以「租者置其屋」計劃購買單位，自媽媽離世、哥哥搬走後，美華便一直由爸爸照顧。

▲ 上集提到美華被女保安阿娟霸佔公屋，令美華無家可歸。（《東張西望》電視截圖）

直到2017年，已屆90多歲的爸爸過身後，住所大廈的女保安阿娟憑著美華爸爸的遺囑得到單位，與兒子搬入同住，更把大門換鎖，將美華趕出家門，美華要長期在單位外的走廊露宿，即使八號風球也未能讓她入內暫避。街坊不值阿娟所為，希望為美華討回公道。

《東張》亦採訪了多名鄰居，有街坊不滿阿娟出動美人計霸佔公屋，趁老伯生病時下手，「一個保安哪有理由要熬湯給業主喝」。不少街坊及大廈新保安一見到阿娟，亦紛紛勸她先讓美華入屋，才慢慢處理家事，但卻遭阿娟反斥「妳唔好同我講嘢」，又要求向管理處反映。

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女保安︰為美華爸爸支付債務及殮葬費

昨晚播出的續集，阿娟讓《東張》主持林希靈及攝製隊進入單位拍攝，講述自己得到單位的緣由，解釋美華爸爸患病期間自己貼身照顧，為對方支付6萬元債務及殮葬費，所以美華爸爸在遺囑上把物業轉贈給她，強調自己有付出有收穫，否認自己施展美人計呃樓：

我今年61歲喇，我係咪當佢爸爸咁照顧呀？佢（美華爸爸）會唔會玩我呀？玩都玩個18歲啦！一路都係我照顧佢，入醫院都係叫我。

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阿娟指，是美華爸爸自己想立遺囑，當初自己也不願接受，後來聽到阿叔一句「佢死咗落去香都無得食」，她才決定繼承層樓。

我就諗住人都死喇，死落去等佢舒舒服服啦，我咪要咗層樓！我問佢有冇問過美華，佢話唔使問佢，佢有政府㗎嘛！政府可以幫佢㗎嘛！

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主持林希靈聞言不禁反駁：「但你付出同收穫不成正比，你俾10幾20萬，但層樓起碼值2、3百萬。」阿娟以她的「道理」回應：「你同我計銀碼無得計㗎喎。」阿娟又強調美華沒有出錢買樓，否則就不會繼承，林希靈問她︰「係咪佢出過1蚊都唔會要？」阿娟表示︰「可以咁講！」

後來阿娟決定讓美華入內把個人物品搬走，美華入房間取出重要物品，但其後阿娟又決定報警把美華趕出門外，被苦苦相逼的美華因先天缺陷而「講不出聲」。

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林希靈爆seed與女保安對質

眼見阿娟一直逼美華搬走，林希靈終於忍不住爆seed：「咁佢瞓邊呀？咁樣好無人性喎！佢咁多年喺度住，而家已經50幾歲喇喎。你又話你好好人好錫佢嘅？而家即係點呀？」最後阿娟關門拒絕再接受訪問。

林希靈之後陪同美華去尋求法律意見，美華出示銀行存摺，顯示出2002年5月她真的有提款10萬元，大律師陸偉雄指出，這是很好的證據去證明她在父母早年購入單位時，曾出資10萬元，佔當時樓價3分1，按理可擁有部分業權。

陸偉雄續表示，過去美華一直依賴爸爸供養，因此除了房子外，爸爸其餘遺產例如積蓄、金器、手錶等，子女都可以向法庭申請從遺產中取出部分，繼續接受資助，令美華在事件上出現轉機。

聾啞人士被女保安霸佔公屋一事上集，詳見【上一頁】

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責任編輯︰王明芳