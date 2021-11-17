【嬰幼兒飲食】拆解加固食物加調味料迷思　兒科醫生解答5大嬰幼兒飲食疑問

▲ 台灣兒科醫生巫漢盟解答5大嬰幼兒飲食疑問。

新生嬰兒以奶為主食，而從4至6個月大開始可以加固，不少新手爸媽都對於如何添加副食品感到煩惱，腦中亦會有不少疑惑，例如要吃甚麼質地的食物、可否加入調味料等，台灣兒科醫生巫漢盟就整理了5大原則，供父母參考。

台灣兒科醫生巫漢盟在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包－小兒科巫漢盟醫師」，整理了嬰兒加固的小知識和5大原則。

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巫醫生強調，飲食是嬰幼兒發育的重要一環，嬰兒時期須少量多樣化給予，讓孩子可以多接觸不同食物味道，促進嗅覺、味覺發展。

「吃」是一件開心的事，可以適時讓孩子自己抓握食物，增加飲食樂趣，對於將來訓練自己吃飯也有幫助。

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責任編輯：王明芳