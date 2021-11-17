【枉為人父】手機被女兒玩到沒電發怒　醉酒狠父推8歲女落7樓

▲ 內地一名爸爸因手機被女兒玩到沒電，竟狠心將她從7樓推落街。

內地一名爸爸因為手機被女兒玩到沒有電，竟然狠心將女兒由7樓推落街殺害，女兒受重傷大難不死。涉事的父親被以故意殺人罪判處6年有期徒刑。

綜合內地傳媒報道，中國裁判文書網於12日（上周五）公布一宗案件的一審結果，涉事父親將8歲女兒推落樓判囚6年。事件中的爸爸是1983年出生的洪波濤，他經歷了三段婚姻，於2012年跟現任妻子生下女兒欣欣。

手機被女兒玩到沒電發怒

事發在2020年8月11日下午2時多，洪男與當時8歲女兒欣欣在家中，妻子外出上班。爸爸讓女兒幫他的手機充電，可是女兒無法將爸爸的手機充電，洪男發怒在醉酒狀態下，將女兒從家中7樓廚房窗台推出去。

欣欣墮樓跌入一個水桶受傷，堂姐發現她後，立即通知其母親，並送院治理。欣欣向媽媽講述︰

自己將爸爸的手機玩得充不到電，爸爸生氣就把我抱著丟下去了……他一開始用手推我的背，沒有把我推下去，他用手把我抓著他衣服的手拿開，又推我的背才把我從廚房的窗口推下去。

被醉酒爸推落樓險亡

欣欣入院被診斷為創傷失血性休克，左側股骨粉碎性骨折、左側恥骨上下支骨折、右側髖關節脫位等，性命保住，卻留下嚴重創傷。

女兒被推落樓後，洪男沒有立即去查看，欣欣回想是媽媽報警後，警察來了才把爸爸帶下來，指爸爸平時不打她，有時會罵她。

洪男辯稱對女兒墮樓一事一無所知，自己事發時正睡午覺，是警察來到叫他落樓，他才看到女兒在梳化上躺著，腿上有血跡。

我叫欣欣拿手機去充電，但她說我的手機充不進去電，我說不怕，充一下就會有電了，接下來我就睡覺了，下午警察來叫醒我，說我女兒摔倒了。

判處有期徒刑6年

此外，妻子的證詞指洪男不是稱職的丈夫，他在2013年開始賭博借錢，找太太拿錢不果，就拿刀指嚇她，妻子多年來都盡力忍讓他，而父女感情尚算不錯。

親友及鄰居方面，對洪男印象很差，指他性格很差，沉迷賭博，好食懶做，有錢就出去花，喜歡喝酒，還打妻子，曾因而報警數次。洪男的媽媽更表示第一個新抱就是被他打走。

經司法鑒定中心鑒定，洪波濤患有人格障礙、酒精依賴綜合症，洪男行為符合故意殺人罪，但作案時處於醉酒狀態，依法給予減輕處罰，判決洪波濤犯故意殺人罪，判處有期徒刑6年。

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責任編輯：王明芳