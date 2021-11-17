【死因研訊】21歲少女頭暈入院治療後3周不治　醫生指死者曾心跳停頓達32分鐘

▲ 時任瑪嘉烈醫院深切治療部駐院醫生郭倩名。（梁錦麟攝）

21歲少女4年前因頭暈到瑪嘉烈醫院求醫後3周不治，死因研訊今（17日）續。時任瑪嘉烈醫院深切治療部駐院醫生今引述醫療報告作供稱，死者當時被診斷為由柯薩奇病毒（Coxsackievirus）引起的心肌炎，而死者在深切治療部，曾兩度停止心跳，當中最長停止時間為32分鐘。

死者蘇潔茵（終年21歲）於2017年1月4日，因頭暈到瑪嘉烈醫院求醫，最終被診斷為心肌炎。死者入院期間獲處方抗生素後逾9小時方注射，死者曾出現4次心臟停頓，終在求醫後3周不治。

時任瑪嘉烈醫院深切治療部駐院醫生郭倩名作供稱，她於1月26日下午3時9分確實死者死亡，而早前並未有接觸死者。郭引述醫療報告指，死者於1月4日晚上11時15分進入深切治療部，在準備放入人工心肺機前，曾兩度停止心跳，當中最長停止時間為32分鐘。

▲ 法醫何文傑今於死因庭作供。梁錦麟攝

郭續指，死者當時被診斷為由柯薩奇病毒（Coxsackievirus）引起的心肌炎，故以此作醫治方向。而微生物檢測顯示死者亦有機會出現肺炎，故為死者注射抗生素。及至1月6日進行腦部電腦掃描時，顯示死者有腦缺氧。

郭續指，1月23日有醫生對死者家屬講述死者狀況，家屬隨後同意若死者再有心臟停頓，不再進行心外壓。郭解釋，由於死者當時因腦腫致腦肢被壓，引起心跳速度減慢，當時再進行心外壓對總體結果沒有影響。

瑪嘉烈醫院放射科顧問醫生李昭文引述醫療報告作供稱，死者於1月4日的腦部掃描結果未有異常，而死者於1月6日腦部掃描結果顯示，死者有彌漫性大腦、小腦水腫。李解釋，由於死者腦內的腦實質因缺氧發腫，令腦室受壓，引起嚴重腦缺氧缺血性問題。

李又指，從1月16日的腦部掃描結果可以顯示，死者的嚴重腦缺氧缺血性問題，於10天內持續嚴重，而當中造成的傷害是不可逆轉的。

法醫何文傑作供稱，他當時為死者解剖並撰寫解剖報告。他引述解剖報告指，由於死者心房發現有2種與炎症有關的細胞，加上驗血報告指死者的柯薩奇病毒（Coxsackievirus）抗體增加。最合理的死因為死者因病毒引起的心肌炎，並引致下列3項併發症，肺炎、缺血性腦損傷及橫斑肌溶解。

研訊明（18日）續。

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記者：梁錦麟