【智齒】劉雅瑟從影以來最苦命之作　廖子妤錯失女一首演毒販感刺激

▲ 《智齒》兩位女演員劉雅瑟、廖子妤暢談拍攝點滴。

由鄭保瑞執導的港產犯罪片《智齒》，未正式上映已獲各地影展青睞，揚威海外。其中兩位女演員劉雅瑟、廖子妤（Fish），接受TOPick專訪暢談拍攝點滴。

首次擔正香港電影的劉雅瑟在片中搏到盡，更直指是她從影以來最辛苦的一部作品，Fish拍攝前更親身到深水埗實地考察，目擊街友吸毒以揣摩角色。

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被封年度最暗黑港產片

犯罪懸疑片《智齒》改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米同名小說，講述偵查一宗連環兇殺案的故事，被封為年度最暗黑港產片。導演鄭保瑞在芸芸過百試鏡演員中，挑選了內地女演員劉雅瑟擔綱女主角，飾剛出獄不久的年輕街童「王桃」，而廖子妤則飾演被社會遺棄的吸毒者「可樂」，兩個角色均非常沉重。

期間 Fish 分享當初選角秘辛，透露自己原本參加試鏡「王桃」的角色，但之後一直未有回音，令滿心期待能跟鄭保瑞導演合作的她，始於希望落空。她原以為本片只得一個女角，故早已打定輸數，不料後來得知選上「可樂」一角，她坦言有種失而獲得的感覺。

▲ 廖子妤原本參加試鏡《智齒》的女主角「王桃」，雖然最終落選卻選上「可樂」一角。（陳國峰攝）

雖然結果劉雅瑟贏得演出女主角機會，但當 Fish 在片場親眼看到對方專業的表現時，她直言輸得心服口服：「我心裏面想，難怪她中！我自認沒辦法做到她的靈活、演技及專注，能夠在現場見識到她的能量，讓我覺得非常幸運。」

劉雅瑟煞科難出戲陷崩潰

戲中二人有一場對手戲，她們之間起口角，甚至發生肢體衝突。但正所謂不打不相識，兩女合作過後更加欣賞彼此、惺惺相惜。雅瑟也大讚 Fish ：「我當天也有關注 Fish 的表演，她身上的氣質是我挺嚮往的，因為我是比較看到別人身上的優點，反而覺得自己身上的都是缺點。」

▲ 在芸芸過百試鏡演員中，內地女演員劉雅瑟成功當選女主角，飾演剛出獄不久的年輕街童「王桃」。

劉雅瑟在電影中每日都在雨水、泥濘及滿佈老鼠曱甴垃圾的後巷被暴打、被性侵，受盡皮肉之苦。

她形容本片是有史以來最辛苦的拍攝經驗，更揚言深信未來再也不會遇到比這更慘的角色：「不管是在肉體上，或是靈魂上受到的傷害，也無法用言語表達。其實我花了很長時間走進角色，拍完後也沉醉在王桃這個角色當中，一直都很崩潰，大概花了半年的時間才走出來。」

▲ 劉雅瑟戲中在雨水、泥濘及滿佈老鼠曱甴垃圾的後巷被暴打、被性侵，受盡皮肉之苦。

被林家棟暴打是來真的

不僅如此，她更為演出而苦練廣東話，獲拍檔林家棟大讚非常流利，令大家在演戲上零隔膜。她說：「粵語是很難學的，記得在片場時，除了台詞以外，我都聽不太懂他們聊天的具體內容，只能憑感覺。當時為了揣摩角色，我經常問工作人員，那些台詞的發音、意思還有語氣，讓他們反覆的說給我聽。」

戲中林家棟對她恨之入骨，經常向她拳打腳踢，回想首次跟家棟見面，劉雅瑟的第一句話就是『之後你打我的戲，你都可以來真的。』然後家棟也回應道『我也喜歡來真的。』不料一語成讖，讓她忍不住笑言：「沒想到這麼真，他打得那麼實在，但是這也讓我們之間也形成了一種默契。」

▲ 戲中林家棟對劉雅瑟恨之入骨，經常向她拳打腳踢，二人之間已建立默契。

廖子妤演「道姑」深水埗取經

另一廂，首次飾演罪犯角色的 Fish 直呼刺激，皆因她一直期待參演一部探索人性的電影。

戲中她扮演癮君子，為更加貼近角色，特別在當時居住的深水埗附近考察：「我當時居住的地方算是龍蛇混雜，會有些無家者躺在街邊，明顯是『上電』後，那麼我在自己的安全範圍下觀察他們，已提供了很多的靈感給我。」

此外，戲中她的角色更被斬去左手，事前她嘗試以襪包裹左手掌，令自己感受一下殘障人士在生活上遇到的不便，與此同時，她籍此留意到社會上無障礙設施仍有許多不足之處。「感恩接到這個角色，才讓我能設身處地，並明白到作為四肢健全的人是有多幸福。因為即使失去一隻手指，生活也會造成很大的不便。」

▲ 廖子妤為了更貼近癮君子的角色，特意在當時居住的深水埗實地考察，觀察吸毒者在街上打針的過程。

怕未達導演要求感壓力

終如願以償跟鄭保瑞合作的Fish稱，拍攝過程最痛苦的並非肉體上的折磨，而是擔心達不到導演要求。

她因此她精神上備感壓力：「拍戲時被打、污糟而皮膚敏感等情況都是有辦法解決的，但對我來說，猜度的過程是最痛苦的。因為導演是個要求高的人，他並不是那種火爆發脾氣，而是會說出『你可以做得更好』，這句說話已包含許多意味。」

▲ 戲中二人有一場對手戲，她們之間起口角，甚至發生肢體衝突。

對此，劉雅瑟點頭以示同意，更笑指導演「變態」，意指態度變換得很快。「他拍攝前很隨和，但一開始拍攝的時候就很嚴肅認真，他也不會直接指出你的問題，就是靜靜地不說話，所以我摸不透導演的心。」

但正因為跟鄭保瑞合作過後，她對劇本的要求開始變得更高，因此拍完《智齒》半年後一直都沒有接拍其他電影。

服裝：Louis Vuitton （廖子妤）

髮型：ZapTang@ Toni & Guy （廖子妤）

化妝：King Yip @KingsMakeup （廖子妤）

記者：曾嘉善