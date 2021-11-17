【軒公敲碗】張敬軒孖富貴KOL睇豪宅　大爆雪姨有裸泳習慣

▲ 軒仔化身「一日限定地產仔」。

張敬軒全新網上綜藝節目《軒公敲碗》首集請來「大馬女神」林明禎擔任嘉賓，第二集昨晚（16日）上架，軒仔化身「一日限定地產仔」，孖住有「富貴KOL」之稱的雪姨去玩睇樓，影片一推出，即登上熱爆影片第六位，走勢強勁。

今集軒仔任務要向雪姨推介三個分別位於西貢約4000呎的獨立屋、西半山1300多呎的高層單位，及南區約700呎的中層單位的樓盤。

睇樓期間，軒仔更揭露雪姨原來喜歡裸泳及「多人沖涼」癖好，無論是獨立屋的泳池、還是私人屋苑單位，雪姨不時表示自己喜歡裸泳，聽到軒仔眼擎擎。

二人說到投資之道，軒仔透露原來他的媽媽曾帶過他到性用品交易市場，更着他要投資性玩具產業，雪姨亦表示贊同，認為這是十分有潛力的行業。

▲ 介紹樓盤時，軒仔亦不忘介紹單位的風水。

介紹樓盤時，軒仔亦不忘介紹單位的風水，「左青龍、右白虎，你睇吓有巒頭呀。呢個白虎位咁樣攬住你⋯⋯冇錯啦，北水南山，九運吖嘛。」去到西半山單位時，雪姨問到：「咁叫唔叫背山面海？」軒仔馬上解答：「如果以大廈格局，絕對係背水面海。而家就咁睇，我冇羅庚喺手，應該唔係好入背水南山。」

去到日式格局的睡房，雪姨直言自己喜歡有床，軒仔即說：「高床軟枕吖嘛，呢個其實係屋企家居好風水之一。寢室嘅床頭櫃最好係雙數，即係一對，枕頭都係。」他又溫馨提示租客或買家，「其實屋企漏水，無論玄學角度定實用角度，都係差啲。」

其實對於風水，軒仔有自己一套見解，「我覺得所謂風水，好大程度都係環境學、心理學同地理學。我自己睇風水就會比較科學，如果呢邊要擺個乜嘢神明、嗰度要擺個咩像，我覺得係唔好嘅。」

▲ 雪姨大讚軒仔專業。

除了風水，軒仔對室內裝修設計亦有一番研究，睇樓期間不時給予實質意見。隨後軒仔表示自己的project，無論是自己家、餐廳、店舖也好，全部都是自己跟進裝修，「第一，唔係唔想俾錢人賺，不過想自己學多啲；第二，磚同磚之間條罅叫咩呢？叫『掃口』，有時你驗收後就會知道，睇到呢個師傅手工，佢做嘅掃口、白英泥啲finish做得靚唔靚。如果唔靚可以點，因為掃口可以引致漏水，甚至引起個磚會裂。」

睇完三個樓盤後，軒仔表示帶雪姨睇樓「壓力大到不得了」，雪姨坦言軒仔令她大開眼界，「講真，我覺得而家成個YouTube界嚟講，帶人睇樓，你真係最專業。」雪姨更要給「一日限定地產仔」評分，「坦白講，過去兩年，我都睇過超過一百間樓盤，work with過好多唔同經紀，真係從來冇一個係咁專業。你會分析風水、連室內設計、裝修所有嘢，真係太勁！你令我好surprise。」

不過衝擊的是軒仔一定要聽媽媽的說話，「做性玩具，真係唔好嘥咗嗰個天份。」軒仔無奈問：「我個天份係邊呢？你又有冇見過我用。」雪姨馬上「獻身」，「我可以輔助你嘅。」軒仔呆着又抵死說：「喺業務上！你講清楚啲，嘩！我個心真係離一離呀。」

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