【誤殺女友】不滿被罵「痴線」勒斃女友　精神病漢認罪判感化1年

▲ 不滿被罵「痴線」勒斃女友，精神病漢認罪判感化1年。

患有精神病的59歲電工涉與同居女友爭執期間遭對方指罵「痴線」等，遂將女友勒斃，電工原被控謀殺罪，惟電工其後以精神失常減免刑責的基礎改認誤殺罪，獲控方接納，電工今（17日）於高等法院被判感化令，為期12個月。

涉案被告林國榮被控於2019年9月9日，在香港誤殺死者蔣小英（42歲）。法官今判刑時指，被告的精神科報告反映他在還押期間曾接受治療，情況亦有改善，因此報告並不建議被告需繼續留醫，但基於其最初病情嚴重，以及控罪嚴重性，因此建議被告需接受定期跟進。

感化官報告則反映被告有深切悔意，並希望親自向死者家人致歉，被告亦獲家人支持，被告亦有接受精神科治療及按時服藥，因此認為被告毋須接受感化。

法官則接納被告今次犯案並無預謀，被告本身品格良好，並無暴力傾向，多封求情信亦反映被告是個友善溫和的人，他只是因受精神病影響才會失去意識。

法官考慮到被告有悔意，在還押3年間亦有接受精神科治療，而他犯案時不受控制，只是受精神病影響，亦有主動求醫，法官認為本案適合以感化令處理，因此決定判以被告感化12個月，並指這是協助被告復康的最有效方法，唯被告於感化期間，必須聽從感化官指示接受治療或參與活動等。

案情指，被告於2019年5月出現精神問題，其後被確定患上焦慮症及抑鬱症。他於案發前曾入住青山醫院接受治療。案發當日，被告覆診後與死者見面，期間被告質問死者為何對他變得冷淡，兩人爭吵期間，死者罵被告「痴線」等，因此被告將死者勒斃。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝