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【打擊罪案】涉5宗店鋪盜竊案拘1人　失物涉款達16萬

社會 13:20 2021/11/17

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涉5宗店鋪盜竊案失物總值達16萬。

警方今日（17日）表示，拘捕一名50歲疑犯，至少涉及5宗於油尖旺區發生店舖盜竊案。

警方油尖警區刑事調查隊第7隊主管陳君圖督察稱，在今年10月至11月分別接獲5宗在油尖旺區，主要針對手機電器舖及犯案手法、非常類似盜竊案件，這5宗案件中，疑犯會先以顧客身份進入店舖，趁店員不為意時侯，剪斷展示櫃上手機保安裝置，將手機取走，或直接偷走手機。

在翻查閉路電視後及情報分析，迅速鎖定一名疑犯身份，在本月15日下午在葵涌將疑犯拘捕，並在疑犯居住單位內檢獲案發時的衣著，相信被盜的手機已變賣，被捕疑犯為50歲，報稱無業。

在這5宗盜竊案件，被盜手機總值約16萬元，將被起訴5宗盜竊罪行，將於明天押解到九龍城裁判法院提堂。

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記者：余思嵐、曾秋文

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