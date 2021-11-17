【娛圈喜事】張秀文晒婚照承認婚訊　感激媒人Bob分享相戀經過

▲ 張秀文發布婚紗照。（取自IG）

現年34歲的張秀文在今年10月被揭與「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）拍拖，對此段戀情一直十分低調的張秀文事後證實兩人已相戀一年。昨晚（11月17日），Sammi被爆兩人已拍攝婚照，她今早在IG分享婚照，承認喜訊。

張秀文在IG發布唯美婚照，準新娘大展完美body，她又分享與Billy相識經過，並感謝阿Bob林盛斌做二人紅娘。

▲ 感激阿Bob做媒人。

Sammi寫道：「還記得我穿著睡衣窩在床上，拿著手機在看youtube，差不多晚上9點的時候，突然阿Bob發訊息來問我在做什麼，沒什麼特別的話就出來參加他的朋友聚會，而這班朋友全部都係靈糧堂的同學仔和家長，另加一位男士，專誠想介紹給我認識。當時我正在看綜藝節目，看到一半有點緊張，時間又有點夜，又無化妝無梳頭，我都真係非常誠實地回覆阿Bob：「我唔想出黎（嚟）😅」金牌媒人回了我一句：「睇youtube唔會改變你一生，你今晚肯出黎（嚟）就會改變你一生！」

▲ 張秀文答應男友求婚，不過因疫情關係，故明年才擺喜酒。

她感恩道：「結果，在一班小朋友唱著靈糧堂校歌的歌聲下，我遇見了我的未來老公，我餘生的另一半，謝謝你的出現，謝謝你的愛」

最新影片推介：曾志偉訪問