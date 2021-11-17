【娛圈喜事】張秀文晒婚照承認婚訊　感激Bob做媒人分享相戀經過

▲ 張秀文發布婚紗照。（取自IG）

現年34歲的張秀文在今年10月被揭與「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）拍拖，對此段戀情一直十分低調的張秀文事後證實兩人已相戀一年。昨晚（11月17日），Sammi被爆兩人已拍攝婚照，她今早在IG分享婚照，承認喜訊。

張秀文在IG發布唯美婚照，準新娘大展完美body，她又分享與Billy相識經過，並感謝阿Bob林盛斌做二人紅娘。

【不再孤單】張秀文被爆與富二代拍拖 全靠娛圈最強月老阿Bob一手撮合

Bob做媒人

Sammi寫道：「還記得我穿著睡衣窩在床上，拿著手機在看youtube，差不多晚上9點的時候，突然阿Bob發訊息來問我在做什麼，沒什麼特別的話就出來參加他的朋友聚會，而這班朋友全部都係靈糧堂的同學仔和家長，另加一位男士，專誠想介紹給我認識。當時我正在看綜藝節目，看到一半有點緊張，時間又有點夜，又無化妝無梳頭，我都真係非常誠實地回覆阿Bob：「我唔想出黎（嚟）😅」金牌媒人回了我一句：「睇youtube唔會改變你一生，你今晚肯出黎（嚟）就會改變你一生！」

她感恩道：「結果，在一班小朋友唱著靈糧堂校歌的歌聲下，我遇見了我的未來老公，我餘生的另一半，謝謝你的出現，謝謝你的愛」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為男友封性感

《2010年度香港小姐競選》獲得亞軍的張秀文，從小與家人同住在馬鞍山耀安邨，讀書成績不俗的她更考入讀香港大學化學系，可是在大學一年級時卻母親患病，因此孝順女張秀文決定退學打工幫補家計。

最新影片推介：曾志偉訪問

而她十分好學，後來以理想成績考入香港城市大學工商管理系，主修日本國際商業研究，在學期間並兼職當職售貨員、模特兒、補習老師等。後來，她參加香港小姐奪亞軍入行。

▲ （取自IG）

張秀文曾主持《3日2夜》、《學是學非》等，因為身材出眾受注目，成為宅男女神，並頗多機會任品牌活動嘉賓，她亦十分識做，每次都以性感打扮出現。不過近一年穿著比以前密實減少派福利，估計是為了尊重男友Billy而「封胸」。