【心臟危機】好體能校長跑半馬突昏厥心臟停頓　無徵狀先天性心臟病即場急救撿命

▲ 陳永傑校長向來熱愛運動，體檢亦證體能良好，卻在一次半馬拉松長跑後突然昏厥，一度心臟停頓，幸現場急救人員以CPR配合AED施救，撿回一命。原來，陳校長罹患先天性心臟病，出事前並無徵狀。

陳永傑校長向來熱愛運動，以往以游泳及打羽毛球居多，甚少跑步。於2013年，他開始練習跑步，起初是為了學生的緣故，而去嘗試一下需要長時間堅持的長跑。對於不慣常跑步的他，那是個挑戰，不知不覺間愛上了長跑。

他開始練跑採循序漸進之法，一般每周會跑3至4晚，每次不會跑太長，大約只會跑4至5公里，到周末就會跑長途一點。如此慢慢的練，到2014年才開始參加一些5公里賽事，2015年參加了「渣馬」的10公里比賽。跑10公里比賽前，他在周末會練跑6至7公里。

那時陳校長在練跑時，未試過有身體上的不適，反而是隨着練跑而身體狀態愈來愈好。他於2015年做定期體檢時曾做過一般心臟檢查，並沒發現任何問題。

▲ 一向身體健壯、經常運動的陳永傑校長，沒想過意外忽然來臨，他的生命幾乎就此畫上句號。（被訪者提供）

過終點後突暈倒

2016年，陳校長更進一步，參加「渣馬」的半馬拉松，誰料就在那一次出事。賽前他在準備時，也是一切如常，平常練跑路程增加到15公里；臨比賽前，每個周末練跑都長達22至23公里，有一次更試過跑26公里，他也沒有察覺身體有任何不妥。

回憶事發當日，陳校長說：「整個比賽過程都十分正常，只是如常的跑，感覺與平常練習差異不大，只是有某些路段比較辛苦一點，即使是在最辛苦的西隧路段，也沒有感到不適。」但當他完成半馬拉松賽事，人已跑過了終點，卻在步入場內草地後，忽然跌在地上，不省人事。

旁人起初都不知發生何事，因為跑手過終點後常會自行躺在地上休息，幸而有人察覺不對勁，急召救護人員過來，才發覺他已心跳停頓（Cardiac Arrest）。救護人員馬上以CPR配合AED施救，及時把他由鬼門關拉回人間。

事發經過「斷片」

對於事發過程，陳校長全無記憶，由開始比賽到出事到入院在ICU搶救，甚至到出院那一刻，所有記憶都喪失了，一切都是由親友向他覆述當時情況。經過這件大事，自然有很深的體會。最重要是，他才發現原來自己有先天性心臟血管移位問題。

▲ 此相是陳校長2016年跑渣馬接近終點時攝，不久後跑過終點步入場內草地後，忽然不省人事。（被訪者提供）

「如果那次搶救不到，我今天就已經不在這裏，所以絕對是生命上一大挑戰和經歷。從中我得出幾個簡單的體會：第一，生命的確不是我們掌握得到，甚至可說是我們完全掌握不到。雖然我們總會經常說，自己掌握命運及估計自己有幾多年命，但其實當死亡突然來到，你是會措手不及，這是一個很大的提醒。」

「第二，就是要珍惜。當你有擁有時要珍惜，要常常感恩，因為這些擁有的東西都不是必然的，隨時隨地會失去的。特別是要珍惜身邊的人，珍惜你所愛所重視的人，同時也要為重視和所愛的人做好預備。

人人應學懂CPR及AED

第三，也是他的親身經歷，認為甚至至每一個人都要認識CPR心肺復甦，以及如何運用AED機，因為懂得用就隨時隨地可救人一命。「雖然不知道何時會用到，但惟有當對此認識及學懂，就能在突然而來的那一刻，可能是一、兩分鐘瞬間，可用所學的救到一條生命。」

▲ 在香港不少地方已設置AED。（周美好攝）

陳校長表示，他在出事之前對CPR心肺復甦和AED都有認識，在校內都有員工需接受急救訓練，學校內亦有安裝AED機。現在，他更感到每一個機構和場所，都應該有受過訓練的人和安裝AED機，這樣才可以為生命帶來更多希望和保障。

心跳停頓心臟失功能

心跳停頓（Cardiac Arrest）是心臟受到某些外來症狀而令其突然失去功能，包括無心跳、無血壓、無呼吸，心臟專科王泰鴻醫生形容，像電器拔掉了插頭一般完全停頓。造成此情況有3大原因：

1.心室性心跳過速或心室顫動（VT/VF）：心臟雖沒停頓，心跳卻出現每分鐘可跳200至300下（正常為每分鐘60至100下），因心跳太快，失去了有效泵血的功能。

2.無收縮性心搏停止（Asystole）：從心電圖看病人的心跳呈直綫，完全停止，生命難以救回。

3.無脈性心電氣活動（Pulseless Electrical Activity，PEA）：病人從心電圖看是有正常活動波幅，惟觸摸脈搏卻無跳動、無血壓。部分原因是病人主動脈爆裂大量出血所致。

▲ 心臟專科王泰鴻醫生指急性心臟病心肌梗塞4大風險，包括：吸煙及三高（膽固醇、血壓及血糖過高）。（湯致遠攝）

他指以上3種情況各有原因，第一種心室性心跳過速或心室顫動（VT/VF）能救回性命的機會較大，多數因急性冠心病心肌梗塞造成。這可以比喻為心臟肌肉內是鑲有心臟的「電路板」，當心臟血管突然急性閉塞時，心贜肌肉因不夠血而「電路板」失靈有如產生「短路」，以致心跳過速。遇有此情況，使用心肺復甦法（CPR）及除顫器（AED）能有效使心跳回復正常。

無收縮性心搏停止（Asystole）是多數自然死亡的原因，如年邁長者因肺炎造成多個器官衰竭，心跳逐漸變得緩慢，直至停頓，能救回機會僅千分之一。至於無脈性心電氣活動（PEA），心臟本身運作完全正常，只是因為其他問題，最常見如交通意外導至嚴重出血，令病人無血供應到心臟而失去心跳和血壓。

壯年猝死個案時有發生

王醫生指出，心跳停頓情況以長者為多，而年青患者多屬有不自知的隱性心臟病。「正因為心跳停頓可無任何徵兆，香港有很多人以為自己無食煙、飲酒、有運動、無肚腩，便以為自己非常健康，但其實他們只是無病徵，但不代表心臟是健康，這是一個很錯誤的觀念。」其實本港年青及壯年人士猝死時有聽聞，30至60歲做運動時因心跳停頓突然離世非罕見，除非患者有定時進行詳細心臟檢測（例如心血管電子掃描），否則也不可能知道自己是否患有冠心病。

▲ 年年驗身，其實年年驗「心」同樣重要，因心血管疾病未必一定有病徵。（iStock）

不少人每年接受身體檢查，主要為肝、腎、血糖水平、膽固膽指數。「好些人驗到膽固醇偏高，都沒有積極跟進及治療。事實上根據指引，建議40歲以上男士、50歲以上女士進行詳細心臟檢查。」他說一個人心臟健康與否，並不能靠病徵或身體不適的感覺去釐定，必須「主動出擊」去定期檢查，以客觀的醫學檢查及數據去檢定身體狀況。

心跳停頓使腦細胞壞死

心跳停頓每多一分鐘，死亡率即增加7%至10%，必須盡快進行搶救。「心跳停頓會直接令腦細胞壞死，部分心跳停頓病人雖及時救回，腦部會受到不同程度及不可逆轉的損傷，如無法言語甚至成為植物人。」

遇上有人心臟病發，救人分秒必爭，正確施行CPR及AED可增加病人存活率。惟在香港懂得施用AED的人佔少數，加強普遍認知度事在必行。「外國學校已將學習使用AED納入課堂中，香港的認知度卻偏低，應從教育入手，期望可納入常規課程中。」王醫生指AED是一部易於操作的儀器，開啟後會有語音導航用者使用步驟，毫無難度。

記者：周美好