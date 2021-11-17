【現正分手中】宋慧喬新劇首集晒300萬珠寶行頭　喬妹戴法國Chaumet散發時尚女強人氣場

▲ 出動品牌終極架勢系列Les Mondes de Chaumet，一對Promenades Impériales 18K白金鑽石耳環盛惠268萬9千！（圖片：《現正分手中》）

由宋慧喬與張基龍主演的韓劇《現正分手中》日前正式首播，第1集宋慧喬主演的河英恩已被法國高級珠寶品牌 Chaumet 包起，其角色是一位時裝公司設計師，衣著入時是必要，而第一集已戴上300萬行頭登場，示範劇集女王真正架勢！

▲ 品牌旗下的Joséphine Aigrette玫瑰金鑽石羊皮錶帶的腕錶，很適合角色設定。（$85,610）（圖片：《現正分手中》）

《現正分手中》關於「手」的特寫會能別多吧？時不時看到宋慧喬沉思時要托腮，望鏡戴耳環也「close-up」，就連看時裝照的拍攝效果也又close up，無非多款Chaumet的珠寶和腕錶表露無遺，第一集行頭包括Bee My Love手鐲、Josｅphine Ronde ｄAigrettes鑽石耳環、Josｅphine Aigrette腕錶同Class One精鋼腕錶！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

以上都只是十萬（港幣）以下的首飾配件，最厲害要數她戴上Les Mondes de Chaumet Promenades Imperiales鑽石耳環，散發時尚圈女強人的氣場，也散發了超級富有的財力，這對耳環價值$268萬9千，難怪出鏡一次，之後河小姐還是戴回品牌旗下Josephine Ronde d’Aigrettes白金鑽石耳環，subtle得多！

記者：黃鑑江