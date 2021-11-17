【高脂飲食】300磅胖男長期暴飲暴食腹痛難忍　醫生抽出2公升油脂

▲ 300磅胖男長期暴飲暴食腹痛難忍，醫生抽出2公升油脂。

長期暴飲暴食恐付上健康代價，內地湖北一名男子飲食不節制，經常大魚大肉，近來時常感到上腹疼痛，於是決心做胃切手術減肥，術前體檢時，醫生為他抽血並分離出足足2公升油脂。

綜合內地媒體報道，該名33歲的王姓男子飲食習慣相當不健康，經常不吃早餐，愛吃宵夜，經常大魚大肉，最愛吃炸雞的他，5年就檢查出有脂肪肝，體重達到137公斤（301磅），近來他因為上腹反覆疼痛，終於下定決心切胃減重。

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▲ （網上圖片）

由於王男血液中脂肪含量過高，醫生決定先為進行血漿置換，將血液從體內引出，過濾油脂後再回輸，結果在長達3小時的療程中，竟從其血液中分離出2公升油脂，待血脂降至正常水平後才進行胃切手術。

在手術中，醫生還發現王男胰腺已出現炎症，所以才引致上腹疼痛。王男醒來後，看見從自己體內抽出的油脂也嚇了一大跳，忍不住喊「看著就害怕」，幸好術後他的恢復情況良好，胃也縮成以前的1/3大小，目前已出院。

醫生表示，血脂高又暴飲暴食易引起急性胰腺炎，非常危險，建議高血脂人士要好好控制飲食、多做運動，才能讓血脂恢復正常。

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責任編輯：羅嘉欣