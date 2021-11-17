【肺癌篩查】機構推一年免費肺癌篩查計劃　冀提高社會對肺癌的關注

▲ (左起）癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士及心胸肺外科專科醫生司徒達麟醫生。（癌症資訊網慈善基金提供）

癌症資訊網慈善基金今日（17日）宣布從今年11月到明年10月，推出一項費用全免的肺癌篩查計劃，對象是血親曾患上肺癌的人士，名額為 100 人，包括一次 LDCT 檢測和由專科醫生提供的檢測前和檢測後各一次的評估咨詢。

根據癌症資料統計中心的 2019 年最新數據，在本港十大癌症排行榜上，肺癌超越大腸癌，躍居榜首，於2019年有超過5,500宗新症。同時，有研究發現，有肺癌家族歷史的人士患上肺癌的風險比沒有家族史的人士要高。

心胸肺外科專科醫生司徒達麟醫生表示，今時今日，肺癌是可以治療的，如果早期便進行手術，多數可以完全治好。傳統上，年齡50歲以上、長期吸煙、接觸煮食油煙、在有致癌物質的環境下工作或吸入二手煙的人士，都屬於肺癌高危群組，要考慮接受篩查。但根據近年華人社會的臨床研究顯示，不少華人即使不屬於上述的高危群組，也有機會患上肺癌。所以就算不屬於傳統的高危群組，尤其是已知有肺癌家族史的人士。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士希望透過這次篩查計劃提高社會對肺癌的關注，尤其是高危人士要更加留意。本次肺癌篩查計劃的對象先定為有肺癌家族史人士，希望肺癌患者身邊的家人亦要注意自己身體，意識到自己患肺癌風險已比一般人高，即使出現癌症亦可大機會早期發現，提高根治的機會。

計劃內容：

包括一次低劑量電腦斷層LDCT檢測，專科醫生檢測前及檢測後各一次評估咨詢

對象︰血親曾患上肺癌的人士

費用全免

名額：100人（名額有限，額滿即止）

計劃流程：

計劃期︰ 2021年11月至2022年10月

參加者向癌症資訊網慈善基金查詢及報名。

專科醫生面診確認參加者合適進行LDCT檢測並提供LDCT的轉介信。

參加者憑轉介信可以到參加癌症資訊網慈善基金的計劃之指定檢測中心

進行LDCT檢測。

參加者帶同檢測報告再次見專科醫生，專科醫生解釋報告結果。

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責任編輯：李榮忠