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【強制檢測】新增兩地點納強檢涉初確個案　包括興民邨民富樓

社會 14:09 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新增兩地點納強檢涉初確個案，包括興民邨民富樓。（梁偉榮攝）

政府今日（17日）就昨日（16日）強制檢測公告刊憲作修訂，除昨日要求於指定期間曾身處36個指明地方人士（詳情即看【下一頁】），需在11月18日之前接受新冠病毒核酸檢測外，今日再新增2個地點涉曾於香港逗留的初步確診輸入個案，包括興民邨民富樓及景福街景泰苑。

2021年11月16日強制檢測公告詳情 (須於2021年11月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年11月14日至11月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。)

新增的兩地點：

  • 任何在2021年11月7日下午6時至下午8時期間曾身處香港柴灣大潭道188號興民邨民富樓的人士
  • 任何在2021年11月11日下午2時至下午5時期間曾身處香港九龍新蒲崗景福街118號景泰苑的人士

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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