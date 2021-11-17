【強制檢測】新增兩地點納強檢涉初確個案　包括興民邨民富樓

▲ 新增兩地點納強檢涉初確個案，包括興民邨民富樓。（梁偉榮攝）

政府今日（17日）就昨日（16日）強制檢測公告刊憲作修訂，除昨日要求於指定期間曾身處36個指明地方人士（詳情即看【下一頁】），需在11月18日之前接受新冠病毒核酸檢測外，今日再新增2個地點涉曾於香港逗留的初步確診輸入個案，包括興民邨民富樓及景福街景泰苑。

2021年11月16日強制檢測公告詳情 (須於2021年11月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年11月14日至11月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。)

新增的兩地點：

任何在2021年11月7日下午6時至下午8時期間曾身處香港柴灣大潭道188號興民邨民富樓的人士

任何在2021年11月11日下午2時至下午5時期間曾身處香港九龍新蒲崗景福街118號景泰苑的人士

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責任編輯：李榮忠