【Meanwhile】中海海濱舉行兩日馬拉松騷　RubberBand夥一眾樂隊攜手演出

▲ RubberBand參予中環戶外音樂會。

由LMF、RubberBand為兩日音樂會擔任壓軸的《Meanwhile 2021》，將於2021年12月3日至4日假中環海濱活動空間，舉行一連兩日的馬拉松演出，多個本地音樂單位並會攜手演出。

一連兩日的《Meanwhile 2021》，首日演出名為「Here」 ，將為樂迷帶來具備藝術型態及個性的音樂單位，演出單位包括：LMF、廿四味、JB、黃禍、Gareth.T及Kiri T。

▲ Dear Jane。

接著第二日則有風格迴異的Band Sound及別樹一格的年輕音樂代表，包括：RubberBand、Dear Jane、R.O.O.T、MC $oHo & KidNey、Yellow!、The Boogie Playboys、The Hertz、MouseFX及Fds/4eva。

音樂會總監康家俊說：「Meanwhile應該是史上第一個一創辦就希望不要再做的音樂會，因為今次的演出單位和場地，觀眾應該是可以在草地上自由走動、隨意飲食享受音樂，奈何疫情下的制肘，觀眾要坐定定戴口罩嚴禁飲食，但我深信縱使不完美，仍能會是一個完美音樂會，陪大家開心舒懷渡過週末。」

