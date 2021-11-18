【滑板人生】年少誤入歧途靠滑板重回正軌　90後男生開學院助「板仔」追夢

滑板場上碰撞聲不斷，太陽照耀下的「板仔」汗花四濺，每個人都陶醉於自己的世界。29歲的達達站在原地專注思考後，上板動作乾脆利落，帥氣盡顯。年少時曾經誤入歧途，多得一塊滑板改變一生。他現時除了是港隊代表，更成立了香港滑板學院，希望推廣滑板文化的同時，幫助其他像自己一樣的「板仔」，能將興趣變成工作。

▲ 達達有13年踩滑板經驗。（程志遠 攝）

初中加入黑社會

人稱「達達」的張恒達，13歲剛升中後因貪玩加入黑社會，終日與朋友游手好閒，不但聽從命令「跟出跟入」充撐場面，之後更接觸毒品。渾渾噩噩一段日子後他不再感到有新鮮感，有一天跟朋友坐在公園聊天打發時間時，被協青社的外展社工主動接觸。達達仍記得那時候是夏天，天氣非常炎熱，

社工說『不如來我們中心玩，有冷氣，24小時開放』。那好吧，因為我們不是去網吧就是坐在公園，不用花錢嘛便跟了他回中心玩。

▲ 初中時因貪玩誤入歧途。（程志遠 攝）

在中心的時候，社工並沒有要求他們做甚麼，亦沒有跟他們說教，只是提供一個地方給一群年青人玩，讓他們不再流連街頭。「看到有人踩滑板，有人打籃球，有人跳舞，玩甚麼都沒所謂的，很自由。」當年滑板仍未盛行，但達達在眾多活動中選擇了它，全因一個「型」字。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

滑板助回到正途

雖然初次踏上的滑板非常殘舊，但他形容那刻「感覺世界好像只有你一個」，這亦是他沉醉於滑板世界的原因，「我很享受那種獨有的感覺，好像只有自己一個，周圍的人都消失了。」

▲ 15歲初接觸滑板全因一個「型」字。（程志遠 攝）

由以前放學後流連街頭，變成日日「蒲中心」，達達在15歲加入協青社做兼職，當時邊工作邊玩滑板，由最初只懂得直行轉彎，慢慢開始鑽研花式動作，跟有經驗的同事互相交流，甚至向街上「板仔」學習。

其實跟『板仔』交流很容易，以前可能看到對方很兇惡，但其實很友善，你問他們問題基本上都一定會回答，只不過你被他的外表或感覺嚇倒，認為這個人很難接觸，但其實不是的。

▲ 達達指以前會請教街上的「板仔」學習花式動作。（程志遠 攝）

教滑板得到滿足感

工作一、兩年後，達達開始擔任滑板導師，眼見學生由完全不懂，到學會前行，再成功做到動作，他們露出的笑容成為了達達的動力，亦令他親身體會到從教學中得到的滿足感。

他們那種開心是，我不知道如何形容，不是考試一百分，但很少看到年青人或者一些小朋友會有這種笑容。

中五畢業後，達達成為了協青社的全職員工，專注教滑板。但奈何非牟利機構主要靠捐款及資助支持營運，意味著職位隨時有機會被削減。他的父母擔心工作不足以維生，但達達自言自己不是讀書的材料，所以開始思考如何可以將興趣變成事業。

▲ 他曾在青年中心教滑板。（程志遠 攝）

辭去中心工作創滑板學院

在協青社工作了10年後，達達決定跳出舒適圈，一心打算自立門戶，嘗試自己開班教滑板。他形容路程十分崎嶇，最初沒甚麼學生，加上礙於室外場地受天雨影響，不時要取消課堂。經過半年斷斷續續地教班的日子，他的積蓄所剩無幾，最後惟有去茶餐廳打工幫補生計。

▲ 達達在2016年成立滑板學院。（程志遠 攝）

直到2018年6月，達達認為暑假是個大好機會吸引小朋友學滑板，遂下定決心創辦「香港滑板學院」。而剛巧其中一位在青年中心認識、同是「板仔」的舊同事有興趣一同創業，兩位「板仔」一拍即合，決心在「滑板」這條路上追夢。

我想整件事正規一點，建立有系統的訓練，以及一個正面的形象。我不想滑板好像以前般，給人負面及隨意的形象。首先要讓家長覺得這裡是一個學習的地方，令他們更放心讓小朋友來這裡玩。

▲ 他希望改變大眾對滑板的負面印象。（程志遠 攝）

目標助「板仔」就業 其次參加奧運

幾年間，滑板學院在行內漸漸打響名堂，今年7月初於荔枝角開設全新室內滑板場，場地設計更由東京奧運同一承建商包辦。有場地、有學生後，就需要更多導師。達達直言過去「板仔」形象負面，希望透過聘請他們，讓更多人能投身這行業，同時證明「板仔」也一樣可以認真付出。

我覺得我們有能力，亦正嘗試去證明教滑板是可持續下去的全職工作。加上滑板已被納入奧運成為比賽項目，我覺得這是一個發展機會。

▲ 在推廣滑板的同時，達達希望將來能夠參加奧運。（程志遠 攝）

說到夢想，達達指除了會繼續在香港推廣滑板運動之外，在個人成就方面，也希望「有生之年可以參加奧運」，一圓滑板夢。他坦言以前的自己一直是見步行步，不過慶幸當時有青年中心的同事和社工指引，也藉著滑板漸漸走回正確的路。

滑板改變了我一生，由不知道做甚麼，踩到可以代表香港出去比賽，亦將興趣變成職業。其實我覺得每個地方都有學習的機會，幸運地我能回頭，如果你問我再選擇多次，我是無悔的，如果不是加入黑社會，我便不會有滑板。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：鄭樂晴