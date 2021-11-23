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【活得健康啲】邪惡零食色素可致過敏過度活躍　營養師解構常見添加劑助食出抵抗力

保健美顏 14:05 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

註冊營養師張嘉文（Calvin）解構常見食物添加劑，以及可潛藏的副作用。

市面上食物形形色色，或多或少都加入了添加劑。想食得有營養又健康？《活得健康啲》就邀請了註冊營養師張嘉文（Calvin）解構常見食物添加劑，以及可潛藏的副作用，同時為家長們提供揀選食物的幾項原則，絕對有助孩子食出抵抗力。

《活得健康啲》邀請了註冊營養師張嘉文（Calvin）解構常見食物添加劑。（曾嘉文攝）

添加劑林林總總，究竟有哪些需要特別注意？Calvin就表示著眼點可分為成年人及孩子兩部分。Calvin介紹，在食物標籤上編號為E100至E181屬色素添加劑，當中包括人工色素及天然色素；而防腐劑的食物標籤編號則由E200至E283；此外，甜味劑E420、E950至E968仍需特別留意。

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要為小朋友揀選合適的食物，Calvin建議食物選擇以純天然為主。不經加工處理的食物，營養素也比較豐富。至於選擇包裝食物時，就最好揀選用天然色素、標示「無添加」、「不經油炸」、「全穀物」、「低糖」食物就較為理想。

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責任編輯：陳昊淋

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