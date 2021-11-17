【食用安全】住戶除甲醛吸入噴霧式消毒劑喉嚨不適　K Kwong教家居消毒4大貼士

▲ 有網民光顧家居噴霧式消毒服務時留在家中，吸入了消毒劑，感到喉嚨不適。

新屋裝修容易出現甲醛超標情況，想去除甲醛，但為家居清潔、消毒要小心。化學博士K Kwong近日透露，有網友光顧家居消毒服務或除甲醛服務，期間留在屋內，因吸入消毒劑而感到喉嚨不適。K Kwong指出，部份商用消毒產品含有納米微粒，釋出的微粒有機會被吸入肺部。另他提醒大眾使用噴霧式消毒、除甲醛服務或裝修用的噴漆噴漆時要注意的事情。

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K Kwong近日在其facebook分享網友的查詢內容。一名網友光顧了家居噴霧式消毒服務，噴灑期間留在屋內，打開窗戶，並戴了兩個不織布口罩。最終噴灑了兩小時，全屋都是霧，住戶吸入消毒劑，感到喉嚨不適。K Kwong指，使用噴霧式消毒產品期間，住戶其實不應留在室內，加上沒佩戴合適的個人防護裝備（PPE），導致吸入消毒劑。

有見及此，他發文提醒大家使用噴霧式消毒、除甲醛服務或裝修用的噴漆噴等家居消毒服務時要注意的4件事：

1. 可以用布擦拭清潔、消毒的物品，不必用噴霧式消毒。

K Kwong指，部份人為求一時之便，在衣服、床褥等物品不能用漂白水清潔、消毒，採用聲稱效用可維持三個月的噴霧式嘅消毒產品，但他建議盡量用布擦拭。

2. 使用含納米粒子微粒的消毒產品時，鼻毛因無法阻隔微粒，肺部或因而吸入。

K Kwong坦言，自己不會使用聲稱效用可維持三個月、含納米微粒的消毒產品。他舉例指，這些產品噴在座椅後，因座椅有很多人坐過，納米粒子微粒「一日就甩曬」，並可能被吸入人體肺部。

3. 須佩戴合適的口罩保命。

K Kwong指，使用噴霧式消毒產品時，在場人士必須佩戴合適的口罩，如N95或P95。相比一般樽裝氣壓式噴霧劑噴出來的粒子，商業消毒噴霧服務所使用的機器噴出來的微粒十分細，故最好佩戴N95這級數的口罩。若使用有機溶劑的噴漆，就要使用P95口罩。

4. 大規模/大面積消毒可考慮用紫外光或水蒸氣消毒。

K Kwong指，若用紫外光消毒，建議用UV 222nm，用可容忍的UV劑量，最快10秒就可消滅在平面上的病毒。

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責任編輯：羅嘉欣