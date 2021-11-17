【躁夫打妻】嫌煩不想洗奶樽　躁夫怒摑妻子折斷手臂

▲ 新加坡一對夫妻因洗奶樽而起爭執。

新婚夫婦易因照顧嬰兒起衝突。新加坡一對夫婦，早前因「洗奶樽」起爭執，丈夫怒摑妻子數巴掌，妻子懷內5個月大男嬰慘被打頭，嚇得哇哇大哭。男子見狀仍不停手，將妻子壓制在梳化上導致其手臂骨折。案件近日開庭審理，丈夫被控蓄意傷人及魯莽行事罪，判監5個月。

據《聯合早報》報導，新加坡一名30歲男子在2017年與29歲女子結婚，兩人育有一子。事發於2018年，當日夫婦準備參與親戚舉行的派對，妻子出門前多次要求丈夫洗奶樽，但丈夫不理會，兩人為此爭執並爆發肢體衝突。

B仔慘被打頭

丈夫一怒之下摑妻子數巴掌，妻子懷內的BB亦慘遭波及，被打中頭後嚇得大哭。妻子看到兒子被打中之後，哀求丈夫停手，但對方不理持續追打，還將她壓制在梳化上反折手臂，直至聽到骨頭斷裂的聲音才停手。妻子送院後證實骨折，至今仍然無法提起重物。

案件近日開庭審理，男子在庭上辯稱妻子患產後抑鬱症，為了阻止對方自殺，才會把她壓制在梳化上；妻子駁斥這說法，並指丈夫多次暴力相向，還威脅她不准報警。男子被控蓄意傷人及魯莽行事罪，被判監5個月，他表示將提出上訴。

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責任編輯︰王明芳