  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【躁夫打妻】嫌煩不想洗奶樽　躁夫怒摑妻子折斷手臂

親子 18:30 2021/11/17

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新加坡一對夫妻因洗奶樽而起爭執。

新婚夫婦易因照顧嬰兒起衝突。新加坡一對夫婦，早前因「洗奶樽」起爭執，丈夫怒摑妻子數巴掌，妻子懷內5個月大男嬰慘被打頭，嚇得哇哇大哭。男子見狀仍不停手，將妻子壓制在梳化上導致其手臂骨折。案件近日開庭審理，丈夫被控蓄意傷人及魯莽行事罪，判監5個月。

據《聯合早報》報導，新加坡一名30歲男子在2017年與29歲女子結婚，兩人育有一子。事發於2018年，當日夫婦準備參與親戚舉行的派對，妻子出門前多次要求丈夫洗奶樽，但丈夫不理會，兩人為此爭執並爆發肢體衝突。

B仔慘被打頭

丈夫一怒之下摑妻子數巴掌，妻子懷內的BB亦慘遭波及，被打中頭後嚇得大哭。妻子看到兒子被打中之後，哀求丈夫停手，但對方不理持續追打，還將她壓制在梳化上反折手臂，直至聽到骨頭斷裂的聲音才停手。妻子送院後證實骨折，至今仍然無法提起重物。

案件近日開庭審理，男子在庭上辯稱妻子患產後抑鬱症，為了阻止對方自殺，才會把她壓制在梳化上；妻子駁斥這說法，並指丈夫多次暴力相向，還威脅她不准報警。男子被控蓄意傷人及魯莽行事罪，被判監5個月，他表示將提出上訴。

最新影片：過多蛋白質或加速鈣質流失　營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【家庭暴力】躁夫不忿母親被罵　45秒狂摑妻子23巴至兩度吐血
12:53 2021/03/23
【家庭暴力】躁夫不忿母親被罵　45秒狂摑妻子23巴至兩度吐血
【言傳身教】躁夫常用藤條打仔勸阻反被打　港媽沮喪：兒子有樣學樣打工人
12:48 2021/03/15
【言傳身教】躁夫常用藤條打仔勸阻反被打　港媽沮喪：兒子有樣學樣打工人
【3屍命案】妻疑出軌徹夜未歸遭剃頭羞辱　躁夫殺2子後自盡留遺書︰生活太沮喪
15:21 2021/01/21
【3屍命案】妻疑出軌徹夜未歸遭剃頭羞辱　躁夫殺2子後自盡留遺書︰生活太沮喪

你可能感興趣

【家庭暴力】躁夫不忿母親被罵　45秒狂摑妻子23巴至兩度吐血
12:53 2021/03/23
【家庭暴力】躁夫不忿母親被罵　45秒狂摑妻子23巴至兩度吐血
【言傳身教】躁夫常用藤條打仔勸阻反被打　港媽沮喪：兒子有樣學樣打工人
12:48 2021/03/15
【言傳身教】躁夫常用藤條打仔勸阻反被打　港媽沮喪：兒子有樣學樣打工人
【3屍命案】妻疑出軌徹夜未歸遭剃頭羞辱　躁夫殺2子後自盡留遺書︰生活太沮喪
15:21 2021/01/21
【3屍命案】妻疑出軌徹夜未歸遭剃頭羞辱　躁夫殺2子後自盡留遺書︰生活太沮喪
家庭關係 夫妻之道 育兒心得 結婚 骨折 新加坡

最高瀏覽

【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
今日 10:53
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
今日 09:42
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大