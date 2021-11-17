【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次

▲ 直播開箱$6250 Chanel倒數月曆，中伏雪姨崩潰：人生最錯今次

每年臨近聖誕，各大品牌都會推出聖誕倒數月曆，其中今年CHANEL推出限量1000套的聖誕倒數月曆 2021 N°5 The Calendar，雖然定價高達6250港幣，但令女士都為之心動，火速售罄。不過日前KOL雪姨於IG直播開箱，竟然令雪姨崩潰得連環爆粗，甚至令她懷疑人生，高呼：「我人生最錯今次！」

今年為慶祝CHANEL N°5 100周年，CHANEL首次推出全球限量1000套的聖誕倒數月曆 2021 N°5 The Calendar，售價6250港幣，市面上難以入手。KOL雪姨（容可兒）早前經一名CHANEL VIP朋友購入，隨後經一眾followers投票，大家決定直播一起開箱。

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未開始拆禮物盒時，雪姨大讚N°5香水造型的外盒精美，而第一盒拆開的是一支紅色唇膏，雪姨都非常滿意，大讚「實物好靚」、「OK有誠意喎」，隨後再拆開是一個迷你吊飾水晶球，可作聖誕樹裝飾，雪姨亦讚「幾得意」。

正當大家都以為一份份小禮物都很有心思時，原來好戲在後頭。接下來雪姨拿起一盒「輕飄飄」手掌大小的盒，拆開後是一個金色鐵書籤，初時雪姨都覺得特別，但隨後再拆開又是襟章、貼紙及磁石，雪姨當下開始懷疑人生：

喂大佬，六千幾蚊依盒嘢，唔好成日俾埋啲PIN我呀。你點都要俾啲貨SIZE產品我喎...我拎六千幾蚊買貨SIZE產品都可以買好多喎...

正當雪姨以為還有更好的小禮物，她再度受到打撃，她拆到一塊類似鐵牌的小鏡子，然後再拆開一個迷你小布袋，令雪姨不禁反問：「我要個布袋嚟做咩呀？」但低處未算低，隨後雪姨再拆開各式各樣的貼紙更令她崩潰：

你（Chanel）畀啲良心，我畀6千幾蚊，你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？入面點解唔係啲Sample，呢盒嘢真係攞晒命，唔係講玩笑。

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到直播後段雪姨愈來愈激動，開始忍受不到小禮物帶來的衝擊，當她拆開見到一塊膠時，雪姨更爆粗大叫：

手繩嗰嚿膠，用嚟做咩，佢得一片膠。我突然好鍾意貼紙，貼紙都有啲用，呢嚿膠係咩事。我今晚究竟經歷咗啲咩，Fxxk！

雪姨不斷讓自己冷靜下來，希望拆完所有小禮物，當她拿起最後一盒時表示「有重量有希望」，但最終都是失望而回，拆開是一支迷你唇膏：

最後一盒希望係貨Size，我今晚崩潰，竟然係迷你唇膏？我俾六千幾蚊，你俾支貨Size我都唔得。

此時雪姨情緒已大暴走：

成個Calendar最好係個盒，入面全部都係手繩、電話繩、膠、擴香石、貼紙、書籤，Fxxk！我下年一定唔會買，我人生最錯今次，What the fxxk is that？我俾人呃到透。我識咗你（Chanel）幾十年，未見過你出本簿，本簿震撼我三觀，我X！送布袋，連M巾都裝唔到。

雪姨的開箱影片至今已有逾4.7萬人收看，網民都紛紛表示「笑到黐線」、「多謝雪姨開箱，好在之前買唔到」。

2021 N°5 The Calendar以巨大的N°5香水瓶為造型，裏面擺放大小不一27個禮盒，編號由5至31，5代表5號香水。早前已有不少網民開箱並進行統計，27份禮物似乎只有6份禮物較實用，總價值亦少於2000元。事實上，官網早已將月曆內的物品公開，名單如下：

5：N°5 EAU DE PARFUM 1.5 ML ，迷你版N°5 EAU DE PARFUM，值得永久收藏的珍品。



6：聖誕樹吊飾，外形像N°5香水瓶的金色聖誕樹吊飾。



7：N°5 L’EAU ON HAND CREAM護手霜50 ML

散發N°5 L’EAU芳香的滋潤護手霜。原裝大小。



8：化妝袋，飾以N°5標記的黑白色化妝袋。

9：鍵盤貼紙(一套12張)靈感源自N°5香水的電腦鍵盤貼紙套裝。

10：雪球吊飾。內有迷你N°5香水瓶的雪球狀聖誕樹吊飾。

11：ROUGE ALLURE VELVET啞緻柔滑唇膏N°58 ROUGE VIE，亮澤的深紅色迷你唇膏。



12：擴香陶瓷，N°5瓶子造型的擴香陶瓷，可用以擴散香水的迷人香氣。

13：貼紙，設計仿照N°5蜜蠟烙印的限量貼紙。

14：甲油528 ROUGE PUISSANT，具保護功效的鮮紅色甲油，締造細緻指尖。 原裝大小。

15：磁石書籤，外形像N°5香水瓶的雙面磁石書籤。

16：N°5 L’EAU EAU DE TOILETTE 1.5 ML，迷你版N°5 L’EAU，值得永久收藏的珍品。



17：陶瓷手鏈，黑色陶瓷手鏈，設計仿照N°5，Parfum瓶子上的蜜蠟烙印。

18：貼紙套裝(3張)，三款靈感源自N°5及其美學標誌性元素的黑白貼紙。

19：N°5 鑰匙扣，附有三件裝飾的鑰匙扣：迷你版N°5、CHANEL絲帶及花押字鏈墜。

20：ROUGE ALLURE 閃漾亮澤唇膏N°5，INDÉPENDANTE 以N°5為靈感的限量創作：亮澤濃郁的唇膏，盛載於刻有數字「5」的限量唇膏殻之中。原裝大小。

21：化妝鏡，造型像N°5瓶子的化妝鏡。

22：3D 立體貼紙，N°5瓶子造型的泡泡貼紙。

23：鑰匙扣，設計仿照N°5蜜蠟烙印的鑰匙扣。

24：翻頁書，能快速翻頁成動畫的畫本。

25：N°5 EAU DE PARFUM 35 ML，N°5 EAU DE PARFUM，永恆不朽的傳奇香水。原裝大小。

26：書籤，金色的金屬書籤，飾以Chanel女士的幸運數字。

27：N°5 THE BATH SOAP 75 G，散發N°5芳香的香皂。



28：刺繡貼紙 (一套3張)一套三張以N°5及其美學標誌元素為靈感的永久性貼紙。

29：襟章，外表像N°5瓶子的黑白色襟章。



30：N°5 THE BODY CREAM 6 G，散發N°5芳香的身體滋潤乳霜。



31：手鏈，飾以Chanel女士幸運數字的手鏈。

責任編輯：羅嘉欣