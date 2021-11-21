【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴

▲ 談善言和楊偲泳一起受訪。

初戀總是最刻骨銘心！「期望觸碰，卻又害怕一起」的忐忑令人不安又陶醉，但如果初戀所愛者，不是異性是同性，而且對方更是自己的好姊妹，這份感覺更加五味紛陳。

談善言（Hedwig）和楊偲泳（Renci）在港產片《喜歡妳是妳》內，分別飾演李詠藍和李芯悅，二人是中學時的閨密，但在有如姐妹的感性當中，卻有著自己也分不清是友情還是愛情的感覺。

談善言和楊偲泳齊接受TOPick專訪，細談隨歲月流逝，彼此愛情觀有何變化。

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▲ （黃建輝 攝）

談善言楊偲泳互相欣賞

談善言和楊偲泳在《喜歡妳是妳》有頗多親密的場面，不過二人經過一輪試鏡後，才知片中對手是誰。

Renci坦言，當得知與阿談合作，立即覺得很安心：「不能說談善言一定是最好的，但當下的內心一直都默默期盼着是我和談善言，即使我們並不是很熟悉，但將我們放在一起應該會很好看。」

阿談透露，自己曾於開首階段已被Foul走：「後來再試過跟不同的女生去演，跟不同的人在一起會有不同的化學作用。而跟她（Renci）的感覺是最舒服的，在我心目中，和她的感覺會最能做到我所想像的事情。」

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成長令人不再單純

Renci形容其角色李芯悅，是個情竇初開的小女孩：「她面對着一見鍾情，出現那種心思思每天很想看見那個人，很想作弄她、接觸她，會有很多這些感覺。」

阿談形成自己的角色李詠藍性格較單純：「她而且成長環境比較簡單，家人很愛錫她，所以都不需要有太多的擔憂。但同時也很傷害到別人，其實都是因為她第一次有這麼喜歡的人出現，是如此這般想要對方」

因此她也為詠藍的單純而感慨：「每個人都曾經歷過很單純的時候，以前初戀就會直衝，但現時長大後會考慮的事情也多了，會知道有甚麼適合及不適合自己，並會進行一些選擇。」

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回望昔日的我

回顧自己在現實中的學生時期，阿談回憶稱：「曾經的自己是甚麼也不去想，熊熊烈火，簡單地將自己所有的都給予對方。」

阿談的初戀同樣發生於中學時期：「我們是分開之後再次在一起。一開始在一起很短的時間，之後再次在一起了6年。」

她坦言當時自己很想要安全感：「很想他給予我很多，再霸道一點，我的世界只有他，而他的世界亦只得我，是不夠成熟的一段關係。現在大家都成為很好的朋友，很開心有這位初戀，令我的世界多了一位家人。」

▲ （《喜歡妳是妳》劇照）

至於Renci指，自己跟阿談很不同：「以前的我比較果斷，如果不想跟一個人聯絡，那便可就此完結。反而人愈大愈心軟，會想逃避，但同時我是容易被氹。」

Renci的初戀發生於中三，對方是轉校生：「直到House Meeting時，有人跟我說有個打排球的新同學想認識我，才知有轉校生，第一眼看見時有種心如鹿撞的感覺，很快便在一起，會一起上學放學。」

這位初戀男友比她大3年，Renci很欣賞音樂才華：「他彈鋼琴很厲害，看見時便被融化。但很短暫，在一起約半年便分開了，也不知道原因。當時年紀很小，他現在已結婚了，大家則維持好友關係。」

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愛情沒分性別

片中的李詠藍和李芯悅互相愛護，但青蔥歲月的兩位好姊妹，也分不清彼此的感情究竟是友情還是愛情。阿談自言，現實也經驗過跟戲內的角色一樣的困惑：「很想親近那個朋友，不喜歡她跟其他女生那麼Close，不喜歡她不找你，我自己不懂得去界定。」

Renci則透露：「試過有個女生於情人節送花給我，但她沒有表白。覺得她既然選擇在一個這麼特別的日子送花，可能就是有些意思。我當下卻沒有想太多，純粹是收花覺得很開心。」

她覺得不需要因為對方是女生而抗拒：「正如你會否很抗拒喜歡一個人？我覺得不需要特別去想。合則來，不合則去。真的不分性別，就算是男生，如果是不適合的話，我覺得男女也沒有太大的差別。」

▲ （《喜歡妳是妳》劇照）

對阿談也說：「我本來不是一個很易跟別人混熟的人，如果有人可跟我混熟的話，我不會想他是男或女，而是看相處的感覺是如何，或是我們的想法如何，最終也是憑感覺。」

Renci覺得，最困難一定是通過自己那一關：「當然有很多環境、家庭及社會因素，為何自己那關是這麼重要？你的愛夠不夠強大，我老土一點，如果真的很愛的話，其實是可以解決得到。只不過你需要去捨棄、犧牲一些東西，自己內心有個秤，那便可以All-in，一次過量度。」

她續指：「如果家庭、社會等問題令我們覺得很難去取捨，那便會有很多框架的問題出現。其實一切也是自己給予自己，歸根究底就是你份愛有多大。」

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從過去中成長

可是阿談指，自己對感情較悲觀：「可能曾經會去想何時結婚生仔，有怎樣的將來，這是對自己100%的肯定，當自己推翻了這些肯定時，便覺得人是會長大的、是會改變的。不要將所有事情都當作很老定，為對方或自己也好。」

Renci自覺自己轉變很大：「可能小時候沒太多顧慮，會愛錫自己更多。但長大後會出現母性，會更照顧旁邊的那位。試過某些感情，有一刻會連自尊心也沒有，正因為我不會放棄這段感情，很容易放棄反抗。」

從過去的感情經歷，Renci學懂如何因應不同的人改變自己：「肯定的是會令我變成更好的自己，在不同方面。」

至於阿談則說：「學習到空間是很重要，以前的我覺得整個世界只有彼此，大家都被勒得很緊，去到現在便覺得必須有屬於自己的時間及空間，我不可以長時間黏着一個人，我的圈子是我的，你的圈子是你的，我們只需要心靈的結合，不需要經常出雙入對。」

她又指：「不論有多親近也好，人就是人，是個體來的成長是需要自己去經歷一些事情，如果經常黏着另一個人，安全感便會在他身上，依賴在他身上，很難作個人發展，拍拖時會令人倒退，不是特別喜歡這種感覺，就算拍拖也好，個人空間及時間也很重要。

從愛情中了解自己

Renci卻與阿談調轉：「我是很樂觀，但一定會作最壞打算，經常都會很珍惜每一個時刻。即使我們在同一空間，但也會做自己喜歡做的事情。如果真的是那位，我可以很保護他，甚麼也可以為他做。但只要一剎那覺得不是他，我便不會回頭，永遠也不回頭，無謂拖累別人。」

阿談指：「以前失去愛情便會死，對方會幫助你成長，漸漸發覺不能黏着一個人。我必須先成為一個愛自己、認識自己、喜歡自己的人，才去擁抱其他人。」

Renci的EQ愈來愈高：「最大影響就是可以鞭策自己，當我變成一個更好的人，我身邊的人自然也會是好。」

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對角色說話

在愛情中不斷成長，如果可以與在《喜歡妳是妳》角色對話，Renci想跟自己所演的李芯悅說：「你的人生真的只得一次，會自私一點去想要怎樣選擇自己的人生，多於因為社會或家庭去改變我，或抑壓住，很辛苦，希望李芯悅可以Free一點。」

阿談則想跟自己演的李詠藍說：「兩個人的關係名稱是甚麼其實不太重要，實則是你當她甚麼，這才是最重要。友情或愛情也好，那個人對你重要，是你的家人就是你的家人，有些事情不需要他人認證。這個人對你很重要，你對她很好，不需要別人認可方可對她好。」

愛情，就是一場在既痛苦又甜蜜中了解自己的修練！

服裝：Portspure（談善言）；@Polo Ralph Lauren（楊偲泳）

化妝：German Cheung （談善言）；@carmencmakeup（楊偲泳）

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO（談善言）；@nickienick （楊偲泳）

記者：梁樂欣