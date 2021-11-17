【到站時間】港鐵APP新功能「Next Bus」　提供巴士、小巴實時到站資訊

▲ 港鐵APP新功能「Next Bus」，提供巴士、小巴實時到站資訊。（資料圖片）

港鐵公司宣布其手機應用程式 MTR Mobile 於今日（17日）起陸續升級，提供新功能「Next Bus」及升級現有「Next Train」功能，用戶毋須切換手機應用程式， 便可使用 MTR Mobile 一併查閱港鐵、輕鐵、專營巴士及綠色小巴路綫的實時到站資訊。

新功能「Next Bus」除了現有的港鐵巴士資訊外， 功能還可顯示用戶目前位置400米範圍內的公共巴士及專綫小巴路綫資訊。用戶亦可輸入各條專營巴士及專綫小巴路綫號碼或車站名稱，即時查閱路綫的中途站及實時到站時間等資訊。當用戶選擇路綫後，功能會顯示最近的車站位置及未來60分鐘內即將到站的三個班次預計到站時間。

現有的「Next Train」功能將於12月升級，屆時屯馬綫車站除有下班車到站時間，亦會顯示該班車的「車廂載客情況」，讓預備乘搭屯馬綫的乘客在到達月台前，便可選定到較多空間的車廂位置上車。新版本的「Next Train」亦將提供輕鐵每條路綫下兩班車的到站時間。非MTR Mobile 用戶則可於各輕鐵站掃瞄設於月台之二維碼，即時查閱相關輕鐵月台之輕鐵到站時間。

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責任編輯：李榮忠