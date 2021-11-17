【性侵3姐妹】涉於39年前漁船上性侵3表姪女　58歲表叔否認非禮等6罪受審

▲ 涉於39年前漁船上性侵3表姪女，58歲表叔否認非禮等6罪受審。

現年58歲表叔涉於39年前在漁船工作，被指涉性侵3名當時年7至11歲表姪女，其中1名事主於30多年後兩度重遇表叔，才向丈夫透露「呢個人以前搞過我」，最終向風雨蘭社工求助及報警，並揭發其胞姐及胞妹亦曾遭性侵。涉案表叔今（17日）於高等法院否認5項非禮及1項強姦罪，案件今開審。

被告現年58歲，被控5項非禮及1項強姦罪，控罪涉及3姐妹，案發時7至11歲。其中兩項非禮罪指被告於82年某天非禮Y（事發時12至13歲歲），另於87年某天兩度非禮X（事發時11歲）。另兩項非禮罪則指被告於86年1月1日至87年12月底非禮Z（案發時7至8歲），另於期間強姦Z。

控方於開案陳詞指，3名事主X、Y及Z為三姐妹，現年分別45、52及42歲。案發時3人的父親為漁民，並擁有一艘漁船，3人有時會到船上玩耍或居住。被告為3人表叔，並協助父親打魚，因此有時會居於船上。

控方指1987年夏天某天，X當時11歲，正在讀小五。船上只有X及被告，X聽到被告叫她，被告用手拉她入房間，將她放在床上及用身體壓住她，被告脫去X褲子，X感到有物件進入身體，她內心感到驚慌，故不掙扎及大叫，之後到廁所清潔。

控方指X事後沒有對任何人透露事件，因感到「呢件事講俾人聽係一件好醜怪嘅事」。事發後數月，X在新船上玩耍及過夜，X指在房間睡覺時，被告進入房間，壓在其身上致快要窒息。X大驚下不斷哭，不知如何是好，被告其後離開房間。

控方指X從沒有把性侵事件告知任何人，直至2012至2013年，X於一家庭聚會上重遇被告，當時被告欲摸X的頭及臉，X大叫「唔好摸我」。X的丈夫對其反應感到奇怪，追問下獲X告知「呢個人以前搞過我」，X未有說出詳情。

直至2018年X在電梯再次遇上被告時感到非常不安，X在丈夫追問下說出被性侵事件，並向風雨蘭社工求助及報警。

控方指Y表示於1982年某天，她當時12至13歲。Y指父親在漁船上時，被告正面衝向Y非禮其下體，Y感到不舒服及認為動作「好核突」，遂向被告大叫「你唔好再係咁，你如果再係咁，我會用刀斬死你」。Y指被告立即縮手，並呆望Y。Y基於「好醜怪」而沒有向人透露事件，直至得知X報警才說出事件。

至於Z稱6至7歲讀小一時，某天放學到船上玩耍，被告於Z上廁所途中拉她入房，並將她強姦。控方指Z稱過程中感到痛楚及驚慌，長大後才知道被告強姦了自己。

Z又指遭強姦前一晚，Z在船上睡覺期間，感到有人不斷用手「撩」其下體，Z看到是被告，因擔心而繼續扮睡覺，而Z感到當晚遭被告用手指非禮下體3次，她當時不知道是什麼一回事。

事後Z曾向祖母提及性侵事件，祖母回應指「細路女唔好亂咁講嘢」，Z之後再沒有對人提及事件。數月後，Z因發燒須到診所求診，並由被告背著到診所，途中被告用手指非禮Z下體，Z因發燒而手腳軟弱無力，故未有反抗。

控方指Z因覺得3次被性侵事件是非常慘痛的回憶，及有心理創傷，故一直將事件藏於心底，「唔想諗返起」，直至得知X報警才說出事件及報警。

聆訊明（18日）續。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧