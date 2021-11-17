【夫妻關係】徐菁遙黃浩慶祝結婚12周年　Suki談夫妻之道︰愛人要先愛自己

▲ 徐菁遙（Suki）與老公黃浩慶祝結婚12周年，並分享夫妻之道。

36歲靚媽徐菁遙（原名徐淑敏，Suki）於2009年跟黃浩結婚，誕下3女兒後過著闊太生活，Suki曾揚言，自己的人生是為人母後才正式開始。轉眼間Suki與老公黃浩結婚12年，日前兩人慶祝結婚12周年紀念，Suki在IG分享甜蜜合照，並訴說夫妻之道︰

愛一個人最好的方式，是經營好自己，給對方一個優質的愛人，Happy 12th Wedding Anniversary to us！

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Suki與黃浩在一間高級法國餐廳共晉晚餐，身穿白色露背長裙的Suki悉心打扮，輕輕依偎老公身邊顯得小鳥依人。另一張照片見到Suki全身，Fit爆身型令人羨慕。

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徐菁遙是2006年落選港姐，憑著甜美外表深得觀眾喜愛，入行後被受力捧。2009年Suki與黃浩拍拖，短短2個月就宣布懷孕閃婚，翌年3月誕下大女黃心瑤（Vianna），自此淡出幕前，專心相夫湊女。

▲ Suki與老公黃浩育有3名女兒，有意再生多個。（受訪者提供相片）

Suki先後再為黃浩誕下二女黃心柔（Renee）及細女黃心誼（Isabella），但她沒有閉關在家做少奶奶，出身屋邨的她不斷進修增值自己，除了創立自家護膚品牌之外，還修讀珠寶鑑證課程，更遠赴瑞士學餐桌禮儀及到日本「藍帶國際學院」學法國菜進修廚藝等，難得她的身材仍保持得好fit。

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Suki對女兒的學業也十分著緊，曾安排女兒入讀名牌私校保良局蔡繼有學校，名人校友包括林文龍郭可盈女兒林天若、胡諾言陳琪的女兒等。大女Vianna今年7月小學畢業，但Suki未有透露女兒升中的情況。

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Suki現時跟老公、奶奶及姑奶一家七口居於大埔比華利山4,000呎豪宅，TOPick曾到訪其大宅，共有4層連天台。主人房位於4樓，奶奶、姑奶及女兒的房間在3樓，女兒的房間設計以Hello Kitty為主題，房內有4張床，Suki解釋有意追多個，故為未來的孩子留床位。

至於2樓是飯廳、1樓為客廳；地下花園設有按摩池，主要是女兒們使用，有時更會招呼同學仔。而天台花園則是Suki的「小天地」，她閒時會自己種菜自給自足。

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責任編輯︰王明芳