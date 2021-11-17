【聖誕節2021】半島酒店聖誕慶祝送禮提案　入住豪華客房送STAUB鑄鐵鍋

▲ 聖誕節快到，半島推出一系列的聖誕慶祝提案，當中包括「星爍之願」節慶住宿禮遇。（圖片來源：酒店官網）

聖誕節快到，半島推出一系列的聖誕慶祝提案，例如節慶住宿禮遇、聖誕大餐、節日禮籃、水療禮遇、禮券卡，送禮自用也很適合。此外，酒店外牆將懸掛以漫天星空為主題的璀璨燈飾，倍添節日氣氛；而坐擁港島壯麗景觀的露天陽台亦會以繁星主題節日裝飾作點綴，打卡同時許願。

「星爍之願」節慶住宿禮遇 每晚4,980港元起

「星爍之願」節慶住宿禮遇可入住豪華客房及享用大堂茶座早餐（兩位用），入住客人將會獲贈限量版 「閃爍藍」STAUB 鑄鐵鍋乙個(直徑16厘米)作為特別的節日禮物，附送半島酒店聖誕食譜，讓大家輕易大展廚藝。

此外，如入住一晚之客人於住宿期間，可選擇參加一項體驗；入住兩晚之客人於住宿期間，可選擇參加三項體驗。

體驗活動包括：蠟燭製作班、薑餅製作班、和諧粉彩工藝、畫作體驗班、傳統刺繡工作坊、麻雀雕刻班、模擬飛行體驗、室內高爾夫球體驗、參觀嘉道理農場、路易威登 (Louis Vuitton)皮革工藝班、寶格麗 (Bvlgari)手挽袋製作、酒店導賞體驗及航空主題休息室導賞體驗。

客人凡預訂海景客房或套房，均可額外獲贈以下禮品包，包括限量版STAUB 迷你芝士火鍋套裝或瑞樵閣特色芝士及朱古力材料包。

訂房期限：即日至2021年12月31日

住宿期限：2021年12月1日至31日

預約及查詢：2910 1628

聖誕大餐

另外，半島酒店各家餐廳都預備了聖誕大餐，包括米芝蓮法式精緻菜︰吉地士、米芝蓮粵菜食府︰嘉麟樓、環球美饌︰大堂茶座、當代歐式佳餚︰Felix餐廳及瑞士風味︰瑞樵閣。

餐單請【按此】

節日禮籃 3,188港元

節日將至，香港半島酒店以昔日旅遊風尚及經典行李箱為靈感，推出豪華禮物籃迎佳節。

禮物籃以酒店建築外貌為藍本，設計優雅匠心；精緻的旋轉門內藏多款節日佳品美饌，如半島Deutz香檳、門僮帽造形軟心朱古力、馴鹿曲奇、鵝肝醬、傳統聖誕蛋糕及荔枝蜂蜜。另備有聖誕拉炮及聖誕蠟燭，聖誕節慶禮物籃定價為3,188港元，為佳節倍添氣氛。

詳情請【按此】

半島水療中心聖誕禮遇 每位1,990港元起

喜歡做SPA的朋友，可以試試做半島水療中心的水療護理，以最佳的狀態迎接佳節的來臨。

多款水療護理當中包括90分鐘VOYA「靜觀甜夢」護理 (每位1,990港元起)、120分鐘The Peninsula Time護理療程 (每位2,700港元起) 以及90分鐘Margy's Monte Carlo之Super-Lift Haute Couture Facial面部護理 (每位3,450港元起)。

禮券卡

如果大家想不到買甚麼禮物愛人及好友，可考慮購買禮券卡，憑禮券卡自行選擇體驗方式，包括餐飲及水療享受。

詳情請【按此】

以上價目另收加一服務費

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責任編輯：王芷瑩