【咬脫耳朵】趙家賢供稱「永世記得」聽到「啪喇」一聲　目擊被告吐出左耳

▲ 趙家賢曾入稟高等法院，向涉案無業漢提出人身傷害索償。（趙家賢Facebook圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（17日）於高等法院續審。趙家賢今出庭作供稱，他於案發時為阻止被告進一步襲擊其他市民，故擋在被告面前，卻遭被告一口咬住左耳，趙形容他「永世記得」當時聽到的「啪喇」一聲，趙其後更看到被告將他的左耳吐在地上，他感到非常痛楚，更大量出血至幾乎休克。

趙家賢今出庭作供指，他於2019年11月3日案發時是東區區議員，他當晚本來在家中處理選舉海報，其間獲助手告知太古城中心內的公眾活動出現混亂，因此他於6時許出門前往太古城中心。趙續稱，當日商場內有市民不滿警員進入商場，而他作為擁有認可調解員資格的區議員，便協助疏導人流和交通。

趙又指，當時有市民就警員進入商場而質問商場保安，他於是協助調解，而當時由於有很多不同政治光譜的人在場，因此他亦知道市民之間亦有爭拗，當中有人操廣東話，亦有人操帶有鄉音的廣東話，趙坦言他作為溫和派，亦有人向他「挑機」。

及後趙聽到有人大叫太古城中心外要人，因此他前往了解，趙表示他在商場外看見1男1女傷者浴血，並看見被告正與其他市民口角，他於是上前問被告為何打人，被告以帶鄉音的廣東話回答「我唔係打人，我係打狗」。同時被告再踢向地上的女傷者，趙於是要求保安將被告拉開。

期間被告突然掙脫保安，想衝向趙身邊的市民，趙於是雙手攤開垂下擋在被告身前，被告卻一手抓著趙的右臉，另一手跨到趙的頭部後方，將趙的頭部拉近，再一口咬住趙的左耳。趙形容當時聽到「啪喇」一聲，並坦言「永世記得」這聲響。

趙憶述他隨後看到被告將他的左耳吐在地上，被告再將他的右耳亦拉近咀邊，幸有人將兩人分開。趙形容他當時感覺黏黏的，因為他本身患有糖尿病。趙提及他與被告之間的身形差異時，指出他於2021年3月因初選案被還押時，體重達210磅，現時則只有約165磅。

趙指出，有人將他和被告分開後，他蹲在地上大叫「呀！我隻左耳！我隻耳！」趙形容自己感到非常痛楚，但又擔心群情洶湧，隨後便有義務急救員上前協助他，並為他撿起左耳，放進保鮮袋內。趙表示他當時大量出血至幾乎休克，急救員需拍打他臉部幾次使他清醒。

趙續指，他送院後一度被駁回左耳，惟後來左耳壞死，所以只得拆除駁耳，現時需使用假耳，但假耳無法受力，因此他無法佩戴掛耳式口罩，而且洗頭的時候假耳亦一定會入水。

辯方盤問趙時質疑，趙並沒有親眼目擊被告拉扯女傷者的頭髮，及腳踢女傷者的頭部，趙回應指他的確沒有目擊女傷者被拉扯頭髮，只是見女傷者頭髮凌亂，而且從旁觀市民得知被告與女傷者曾有肢體衝突，但被告是在他面前腳踢女傷者的頭，因此他確認有罪案發生。

趙於作供的尾聲又主動要求提及他因本案所造成的心理創傷。趙坦言案發時他以為被告只會打他幾拳，「但無諗過佢會攬住我嚟咬，我覺得發生咩事呀？好迷惘，好驚！」趙又指當時其妻子亦在附近，妻子亦感到很震驚和激動。趙又指他在急症室的時候亦一度情緒失控大哭，需要醫生安撫。

趙續稱，「我不斷問點解，我只係想做調解，點解會咁暴力地受襲？點解個社會會變成咁？」趙表示他在留院3周後，情緒才得以平伏，而趙於擔任區議員多年間，亦從未因工作受暴力對待。案件明（18日）續審。

涉案被告陳真（50歲）被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝