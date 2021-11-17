【醫療健康】首屆亞洲醫療健康高峰論壇下周三舉行　貿發局冀可推動投資交流

▲ 首屆亞洲醫療健康高峰論壇下周三舉行。（梁偉榮攝）

港府及香港貿發局合辦的「首屆亞洲醫療健康高峰論壇」將於下周三(24日)，在香港會議展覽中心舉行，並於線上同步直播。貿發局期望可透過論壇促進香港、內地和全球生物科技及醫療健康產業的投資合作。

論壇以「強韌迎變 共塑可持續未來」為主題，將探討醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展，與粵港澳大灣區、東盟以至整個亞洲醫療健康產業的前景等。有逾70位世界各地主管醫療衞生的官員、國際組織代表、醫學界科研專家等擔任演講嘉賓，包括特首林鄭月娥、世衞界衞生組織榮譽總幹事陳馮富珍、港大臨床助理教授孔繁毅、新加坡共和國衞生部王乙康等。

香港貿發局總裁方舜文今日（17日）出席記者會時表示，新冠疫情的衝擊令世界各地意識到，需要共同努力促進全球醫療衞生領域的科技創新，以實現可持續的未來。是次論壇在首次匯聚醫療衞生界及商界的領袖，促進醫療創新及投資交流，促成投資合作，又希望日後可以每年舉辦一次。

善覓聯合創辦人、阿斯特捷利康製藥、和黃醫藥及善覓董事會成員莫樹錦今次將會以「把握香港與粵港澳大灣區醫健融合的獨特優勢」作分享，指出本港的市場太細，不足以吸引投資者，再加上租金昂貴，初創企業造成壓力。他又說，本港有兩大醫學院，有很多教授都想透過研究發展企業，但難以找到合適的合作夥伴，冀港府可以在這方面提供支助，如多舉辦類似論壇，讓有意創業及發展的人可透過該平台找到合作夥伴。

另外，論壇設有環球醫健投資項目對接 (Deal Flow Matchmaking)、InnoHealth Showcase與展覽專區展示逾80間初創公司、醫健企業及機構等，為來自世界各地的參加人士提供交流及商談合作平台。

初創公司Gense Technologies有份參與是次論壇，其首席執行官兼聯合創始人陳柏衡（Justin）表示，公司研發出一款小巧監測儀器，旨在讓病患者在家自我監測身體狀況，以便及早進行檢查，增加治癒機會，亦可減輕醫療系統的負擔。他希望可以在論壇上找到合適的投資者及合作者，又希望產品未來放在社區會堂或與醫院等有合作，繼而再擴展至家居用途。

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記者：郭詩詩