【婚姻大事】父母嫌棄200磅女友迫分手　港男欲先斬後奏結婚女方不從

▲ 有網民大呻父母嫌棄200磅女友，他想先斬後奏結婚，可是女友不肯。

結婚涉及兩家人，一名港男計劃跟200磅女友結婚，可是父母一直不喜歡肥女友，更以為他倆一早分手。該港男預計家人必定反對婚事，本想不理會家人，可是女友想男方家人知道她的存在。考慮到要顧及父母和女友，該港男很困擾︰「結婚唔係2個人嘅事咩？」

家人嫌棄200磅女友迫分手

該名港男於14日（周日）在「香港討論區」發帖，標題為「女朋友200磅 屋企人唔鐘意 好煩惱」，他道出家人不喜歡其200磅的女友，原因「主要真係因為肥」，而事主算正常身形，高約178厘米，體重70多公斤。

我同女朋友都拍咗4年幾拖，由識佢都係200磅，一直都冇咩點變過，拍左一年幾左右，我就帶佢返屋企一次，我父母好唔鍾意佢，係直接叫我同佢分手算，話咩帶個咁肥嘅返嚟。

不理家人反對結婚

事主沒有理會父母，照樣跟女朋友在一起，但就欺騙家人已分手，相安無事了數年，事主近日更計劃不理會家人反對，跟胖女友結婚，可是女友希望得到男方家人認同。

我原本諗住儲夠錢就同佢結婚，唔理屋企人點樣，但係女朋友佢死都想我屋企人知道佢存在，點解一定要知？結婚唔係兩個人嘅事咩？

現時港男跟家人同住，他很堅信家人必定反對婚事，本著跟家人反面的危機，先隱瞞跟胖女友打算結婚，計劃跟家人同住儲多1年錢，之後就「先斬後奏」。

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不想刺激患病媽媽

女友不肯接受男方的打算，埋怨為何不早2年跟家人提及她的存在。事主的原因是媽媽患有精神問題，擔心說出來會刺激媽媽，想待母親情況較穩定才找機會說，女友亦知道未來奶奶的情況。

依家搞到夾硬要我依家講，唔講就分手，真係好無奈。我已經plan好晒明年結婚，到時父母唔鍾意，咪二人世界就算，我都仲未儲夠錢，暫時都未有能力搬出去。

被女友斥責自私感委屈

網民知道樓主的苦況，了解到其父母主要是嫌棄女友肥胖，建議她以健康為由減肥。事主曾向高160多厘米、重200磅的女友暗示減肥，

其實我都有暗示下叫佢減少少，不過可能佢真係難減到，所以我最後都由佢，我又唔係介意佢高矮肥瘦。

樓主真心想跟女友結婚，現時月賺$2萬多，會每月給數千元予女友儲起來，可是他有感仍被女友斥責自私，大感委屈。

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責任編輯：王明芳