【MIRROR成員】陳卓賢跟哥基合作大叫窩心　Ian盼為人生夢想作規劃

▲ Ian化身暖心狗主。

MIRRO的陳卓賢（Ian）出道三年以來一直人氣高企，不論音樂作品或戲劇演出，均俘虜了不少fans心。今年，Ian首度成銀行理財服務代言人，拍攝一系列廣告，細說人生體會，創出人生獨有「Playlist」。



出道以來予人感覺深思熟慮的Ian，在廣告中化身成知性型男生，既打排球及籃球又自彈自唱，以自身經歷與大家分享人生種種體會：「其實我好喜歡今次廣告主題『Playlist』，以為是一個APP可以聽歌，原來這個『Playlist』是比喻人生to-do list，因為我們每日都會有好多事想做，以我為例，不同階段有不同追求，以前熱愛排球，就盡全力去訓練，現在鍾意音樂，就瞓身去追夢，儲埋就變了一張好長的to-do list。」

▲ 廣告有不同造型。

他稱若有妥善服務，就可以解決各種理財需要，自己可以好好享受追夢過程，to-do list變成人生『Playlist』！」

▲ 展示才藝。

在廣告拍攝過程中，Ian除了大展球技及音樂才華外，更加入一隻可愛的哥基與他做對手戲，一向謹慎冷靜的Ian秒即溶化，與哥基玩得非常開心，盡顯暖男一面。

▲ 要拍攝打排球。

Ian說：「其實我本身都有養狗，同樣都是哥基，雖然今次這位拍檔多數只聽主人話，其實都好好戲，好多拍攝要求都做到，不自覺我就投射成是自己的狗仔。所以今次拍攝玩得好開心，完美符合廣告介紹主題『玩住賺更+多』，等我可以一邊玩一邊賺錢，哈哈！」

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