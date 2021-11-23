【活得健康啲】營養師5招改善小朋友偏食　推介兒童Super Food食出好體魄

▲ 註冊營養師張嘉文（Calvin）為家長分享5個方法，嘗試提升小朋友對不同食物的興趣。

小朋友偏食、過肥或偏瘦，相信是父母最苦惱的問題之一。註冊營養師張嘉文（Calvin）在《活得健康啲》就為家長分享5個方法，嘗試提升小朋友對不同食物的興趣，不妨參考一下。

▲ 註冊營養師張嘉文（Calvin）推介小朋友Super Food。（曾嘉文攝）

Calvin表示，父母不應太執著子女體重，以免在言行上影響孩子自尊心。要改善小朋友過重或輕問題，他建議可先從飲食習慣入手，尤其要控制孩子的零食份量及食用時間，建議在正餐前一個半小時不要進食零食，以免影響胃口。

至於如何改善小朋友偏食問題？Calvin有以下建議：

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小朋友百厭無時停，進餐時間可能會拖長。Calvin就指出，兒童用餐時間太長或太短都不太好，通常食得太短時間，孩子比較容易傾向過重肥胖；而食得太長就容易過輕。

Calvin引述衞生署指出，兒童用餐時間維持半小內，大概30至45分鐘是最理想。食得太慢容易導致食物變冷，也會令營養產生變化，例如穀物類擺得太長會較難消化；一些食物中的營養素如維他命C亦會隨空氣慢慢流失。

要改善小朋友進食不吸收，Calvin認為家長應注意子女的飲食習慣，避免經常吃零食，而從營養學角度上可選擇「少食多餐」，嘗試每隔3小時讓孩子進食。定時定量的飲食方對，對過輕的小朋友尤其有效。

Super Food助孩子食出好體魄

想孩子健康成長，除了要建立良好的生活習慣之外，飲食選擇也很重要。Calvin就推介了幾款食物如新鮮栗子、藜麥及乳酪，都是含有豐富營養的健康之選：

藜麥：

含豐富蛋白質的穀物類，屬全穀物；營養素比較豐富，含鐵、鋅、維他命B6，對小朋友抵抗力起作用；同時亦有豐富膳食纖維，有利小朋友腸道健康，幫助腸道益生菌生長。

建議食法：可在白飯中加入，增加營養價值。

乳酪：

含高蛋白質及高鈣質，亦含有益生菌，對小朋友腸道健康尤其有利。但注意要揀選原味、低脂，無添加太多糖分的乳酪。

建議食法：可加入水果，於早餐食用；亦可在下午茶時段搭配其他食物一起進食。

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責任編輯：陳昊淋