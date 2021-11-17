【運輸騙案】涉58宗騙取運輸司機保證金　29歲男子被捕涉款5.7萬

▲ 涉58宗騙取運輸司機保證金，29歲男子被捕涉款5.7萬。（曾秋文攝）

Lalamove及 GoGovan司機慘被受騙，警方早前接獲一名 Lalamove出租車司機報案，指在6月13日接獲一名男子送貨訂單，要求由油塘送貨至啟德區，騙徒並要求司機為貨物先代付款800元，送到收貨人處後會將代付金和運費一次繳付，司機信以為真，以轉數快將800元轉賬給騙徒，但當到達目的地後找不到收貨人，騙徒亦無法再聯絡，司機懷疑被騙於是報警。警方經深入調查，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪在油塘油麗邨拘捕一名29歲男子，他報稱任職機械技工，現正被扣查。

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觀塘重案組第2隊案件主管督察吳銘鋒表示，在6至11月期間於九龍區內共發生58宗同類手法案件，受害人均屬 Lalamove 或 GoGo Van 的司機，騙徒以廉價貨物包裝好，利用不同藉口要司機先付保證金，或傳送虛假轉賬截圖給司機，令他們誤以為收到額外支付的運費，從而將差額退還給寄貨人，損失共5.7萬元。最高一宗損失約2,500元。案中騙徒每次只要求司機代付數百作保證金，令司機降低戒心，最終受騙。警方呼籲運輸業司機如遇到同類情況，應提高警覺，要向顧客作出查詢，如收貨人資料等。

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記者：曾秋文