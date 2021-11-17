【立法會選舉】廉署首次動員800人投票日到票站當值　有需要時採取執法行動

▲ 廉潔選舉事務統籌趙汝達（左）及廉政公署社區關係處處長何渭枝（右）。（陳葆琳攝）

立法會換屆選舉12月19日舉行，廉政公署今日公布，將首次「總動員」800人於投票日到投票站當值，以迅速處理任何涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的行為。

廉政公署社區關係處處長何渭枝指，廉署將於投票日派遣廉署人員於全港的各個投票站，迅速處理市民的查詢及投訴，及在有需要時採取執法行動，亦會派員到部分票站實地視察投票及點票程序，審視過程當中是否有足夠的措施防止貪污舞弊，並在有需要時向有關當局提出改善建議，同時增加了24小時舉報中心的人手編配，以便迅速處理，來自各種渠道的投訴。

立法會今年5月通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，訂明「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」為刑事罪行。何渭枝透露，截至今年11月12日，廉署共接獲6宗有關2021年立法會選舉的投訴，全部涉及新修訂的罪行。

▲ 廉政公署社區關係處處長何渭枝（左）及廉潔選舉事務統籌趙汝達（右）。（陳葆琳攝）

另外，何渭枝又提及，在監察、預防及介入方面，廉署在選舉前會密切監察網上及網下，任何企圖破壞選舉及可能違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的行為，並果斷執法，又提醒市民，切勿以身試法，無論公開傳播違法信息，或是在網上分享或轉載涉嫌違法言論，都屬刑事罪行。

被問及海外平台發布的帖文是否受限？何渭枝重申，《選舉（舞弊及非法行為）條例》適用於一切與選舉有關的行為，無論此行為在香港或其他地方發生。至於具體哪些情況屬於違例，何渭枝稱難一概而論，需視乎整體環境、實際情況及相關證據，但若收到投訴，會依法跟進及搜集證據，有需要會向律政司尋求法律意見，而獨立審查貪污舉報諮詢委員會將監察整個過程。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳