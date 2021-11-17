【包裹帶毒】內地寄香港包裹帶新冠病毒 衞生署要求本港收件人及貨倉員工接受檢測

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▲ 廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份由內地寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性。（新華社圖片）