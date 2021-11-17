【包裹帶毒】內地寄香港包裹帶新冠病毒 衞生署要求本港收件人及貨倉員工接受檢測
衞生防護中心今日（17日）公布，昨晚（16日）收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份由內地寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港，請香港協助調查和跟進。
內地包裹疑帶新冠病毒或運抵本港，呼吸科醫生建議3招防感染，即看:【下一頁】
中心跟進並了解相關包裹的位置，初步得悉此包裹於11月7日由內蒙古寄出，11月13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。為謹慎起見，中心已建議該收件人應時刻注意手部衞生，消毒曾與該包裹接觸的家居表面，並要求收件人接受新冠病毒檢測。由於該包裹曾逗留在一個本地物流貨倉，中心已建議貨倉營運者應注意恆常的環境消毒，並在該貨倉採集了環境樣本，檢測全部呈陰性，中心要求有機會曾接觸此包裹的人員接受檢測。
一般而言，在非冷凍的環境下新冠病毒存活不超過數天，因此該包裝到港後帶有具傳染性的活病毒的機會較低。中心呼籲市民處理一般外購貨品，尤其是由外地運到香港的物件時，須時刻保持個人和環境衞生，經常保持雙手清潔。接觸貨品後要清洗及消毒雙手，特別是在進食前及觸摸口、鼻或眼之前。
另外，於印度航空營運於11月14日由印度德里飛抵香港的航班（AI1314）有一名乘客經抵港檢測而確診新冠病毒，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止印度航空營運的客機在11月17日至30日期間從德里着陸香港
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記者：伍瑋瑋